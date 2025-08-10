Gần 500 người mặc áo dài tạo hình “Lá cờ Tổ quốc” khổng lồ

Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam vừa chính thức được thành lập và có buổi ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 41 ủy viên.

Trong đó, Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm là Phó Chủ tịch thường trực. Các Phó Chủ tịch gồm: bà Khúc Thị Dậu (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký); bà Nguyễn Thị Lan Vy; bà Hoàng Thị Ngọc Mai; bà Phùng Thị Thu Thủy; ông Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hiệp hội ra đời đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nâng tầm áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại cũng như trên trường quốc tế.

Chào mừng sự kiện ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, chương trình nghệ thuật cộng đồng "Rạng rỡ non sông - Tự hào Di sản - Lan tỏa Văn hóa Việt đã diễn ra, với tâm điểm là màn xếp hình của gần 500 người mặc áo dài thành “Lá cờ Tổ quốc” khổng lồ ngay Quảng trường Nhà hát Lớn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại sự kiện, hơn 400 người mặc áo dài đỏ kết hợp cùng 60 tà áo dài vàng tạo hình ngôi sao năm cánh, đạt tỷ lệ chuẩn 2:3, tạo nên “lá cờ sống” đầy tự hào khi nhìn từ trên cao.

Bộ sưu tập “Thế giới như tôi thấy” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cũng được trình diễn, trong đó mẫu áo dài cờ đỏ sao vàng luôn giữ vị trí trung tâm, truyền tải thông điệp về niềm tự hào dân tộc.

“Áo dài Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng, là niềm tự hào và là thông điệp quảng bá văn hóa Việt ra thế giới”, nhà thiết kế chia sẻ.

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam tại buổi lễ.

Ngoài màn xếp hình, chương trình còn có phần đồng diễn áo dài trên nền nhạc Hello Việt Nam, quy tụ hơn 500 nhà thiết kế, nghệ nhân và hội viên yêu áo dài từ khắp các tỉnh thành. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của áo dài, đặc biệt là áo dài Quốc kỳ, như một di sản sống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.

Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 9/6/2025 của Bộ trưởng Nội vụ, là tổ chức xã hội-nghề nghiệp hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ; sự quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Nguồn nhandan.vn