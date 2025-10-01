Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 1/10/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

2

Khoai tây

17.000 đồng/kg

3

Giá đỗ

25.000 đồng/kg

4

Khoai lang

20.000 đồng/kg

5

Táo Evy

190.000 đồng/kg

6

Bơ Booth

40.000 đồng/kg

7

Chuối sáp

18.500 đồng/kg

8

Roi đỏ

65.000 đồng/kg

10

Nho đỏ có hạt

80.000 đồng/kg

11

Gạo ST25

28.000 đồng/ kg

12

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

13

Gạo lứt tím

48.000 đồng/kg

14

Gạo nếp Tú Lệ

44.000 đồng/kg

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 1/10/2025


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Khoai tây Trứng gà Hàng hóa Vàng gạo nếp khoai lang giá bán gạo lứt chuối
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long