Giá cả thị trường ngày 10/1/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cam sành
15.500 đồng/kg
2
Quýt mini
39.900 đồng/kg
3
Chanh dây
37.900 đồng/kg
4
Chuối sáp
29.500 đồng/kg
5
Khoai lang mật
30.000/kg
6
Nấm sò
45.000 đồng/kg
7
Dứa
20.000 đồng/quả
8
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
9
Cải thìa
25.000 đồng/ kg
11
Bánh xốp trà xanh Kitkat 136g
123.000 đồng/ gói
12
Hạt bí Sunrise 250g
80.000 đồng/ gói
13
Hạt hướng dương Sunrise 300g
60.000 đồng/ gói
14
Kẹo dẻo xoài lột vỏ My style 120g
19.500 đồng/ gói
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 9 / 1/2026
Giá cả thị trường ngày 2/1/2026
Giá cả thị trường ngày 1/1/2026
Giá cả thị trường ngày 24/12/2025
Giá cả thị trường ngày 23/12/2025
Giá cả thị trường ngày 22/12/2025
Giá cả thị trường ngày 19/12/2025