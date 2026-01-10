Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 10/1/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cam sành

15.500 đồng/kg

2

Quýt mini

39.900 đồng/kg

3

Chanh dây

37.900 đồng/kg

4

Chuối sáp

29.500 đồng/kg

5

Khoai lang mật

30.000/kg

6

Nấm sò

45.000 đồng/kg

7

Dứa

20.000 đồng/quả

8

Ớt chuông

60.000 đồng/kg

9

Cải thìa

25.000 đồng/ kg

11

Bánh xốp trà xanh Kitkat 136g

123.000 đồng/ gói

12

Hạt bí Sunrise 250g

80.000 đồng/ gói

13

Hạt hướng dương Sunrise 300g

60.000 đồng/ gói

14

Kẹo dẻo xoài lột vỏ My style 120g

19.500 đồng/ gói

Giá cả thị trường ngày 10/1/2026


