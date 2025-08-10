Giá cả thị trường ngày 10/8/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bưởi Đoan Hùng
15.900 đồng/quả
2
Chanh
18.500 đồng/ gói
3
Hạt nêm Meizan (400g)
17.500 đồng/gói
4
Café Phố 3in1
69.000 đồng/hộp
5
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
6
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
7
Sữa đậu nành Fami (1lit)
17.800 đồng/hộp
8
Nước uống sữa trái cây Nutri (1 lít)
23.500/chai
9
Nấm sò
45.000 đồng/kg
11
Dứa
17.000 đồng/quả
12
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
13
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
17
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
18
Nước lau sàn Sunlight 3,6kg
97.000 đồng/can
19
Nước lau kính Coop Select
17.700 đồng/chai
Đoàn Kết
Giá cả thị trường ngày 15/8/2025
Giá cả thị trường ngày 14/8/2025
Giá cả thị trường ngày 13/8/2025
Giá cả thị trường ngày 12/8/2025
Giá cả thị trường ngày 11/8/2025
Giá cả thị trường ngày 9 / 8/2025
Giá cả thị trường ngày 8 / 8/2025