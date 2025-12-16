Giá cả thị trường ngày 16/12/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Kem sữa dừa Merino 260g
24.000 đồng/hộp
2
Gạo thơm A An ST25+
139.000 đồng/túi 5kg
3
Bia Heineken bạc 330ml
445.000 đồng/thùng
4
Trà xanh C2 ổi hồng chanh dây 225ml
139.000 đồng/ thùng
5
Nước khoáng Lavie 1.5 lit
85.000 đồng/ thùng
6
Cải ngồng
27.500 đồng/kg
7
Cải bó xôi
35.900 đồng/kg
8
Rau mồng tơi
20.500 đồng/kg
10
Cải chip
26.500 đồng/kg
11
Cải ngọt
26.000 đồng/kg
12
Mướp hương
20.500 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Xúc xích heo tiệt trùng LC FOODS gói 200g
25.000 đồng/ 40g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 24/12/2025
Giá cả thị trường ngày 23/12/2025
Giá cả thị trường ngày 22/12/2025
Giá cả thị trường ngày 19/12/2025
Giá cả thị trường ngày 18/12/2025
Giá cả thị trường ngày 17/12/2025
Giá cả thị trường ngày 15/12/2025