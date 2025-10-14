Giá cả thị trường ngày 12/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Dầu đậu nành Simply 400ml
24.200 đồng/chai
2
Dầu đậu nành Simply 5lit
266.000 đồng/can
3
Tương ớt chin su 2kg
77.000 đồng/chai
4
Bơ thực vật Meizan 80g
7.900 đồng/ hũ
5
Dầu hào Maggi Bào ngư 350g
32.000 đồng/chai
6
Bơ đậu mịn Golden farm 170g
37.900 đồng/hũ
7
Dấm gạo Ajinomoto 400ml
18.500 đồng/chai
8
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
9
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
10
Cá hồi
520.000 đồng/kg
11
Cá basa cắt khúc (500g)
31.000đồng/ khay
12
Nước tẩy trang Garnier 400ml
195.000 đồng/chai
13
Sữa tắm Dove 900g
162.000 đồng/chai
14
Sữa tắm Lifebouy 800g
131.500 đồng/chai
