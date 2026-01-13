Giá cả thị trường ngày 13/1/2026

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bí đao
25.000 đồng/ kg
2
Mướp hương
17.000 đồng/ kg
3
Dưa chuột
23.000 đồng/ kg
4
Bắp cải tím
55.000 đồng/ kg
5
Chanh không hạt
48.000 đồng/ kg
6
Khoai lang Nhật
39.000 đồng/ kg
7
Cà tím
40.000 đồng/ kg
8
Ớt chuông
85.000 đồng/ kg
9
Cá chim
82.000 đồng/ kg
10
Bạch tuộc
199.000 đồng/ kg
11
Cá nục
100.000 đồng/ kg
12
Cá bạc má
106.000 đồng/ kg
13
Sứa ăn liền Thanh Xuân 350g
25.900 đồng/ túi
14
Thịt nghêu lụa
125.000 đồng/ kg
Kết Đoàn
