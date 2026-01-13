Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 13/1/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bí đao

25.000 đồng/ kg

2

Mướp hương

17.000 đồng/ kg

3

Dưa chuột

23.000 đồng/ kg

4

Bắp cải tím

55.000 đồng/ kg

5

Chanh không hạt

48.000 đồng/ kg

6

Khoai lang Nhật

39.000 đồng/ kg

7

Cà tím

40.000 đồng/ kg

8

Ớt chuông

85.000 đồng/ kg

9

Cá chim

82.000 đồng/ kg

10

Bạch tuộc

199.000 đồng/ kg

11

Cá nục

100.000 đồng/ kg

12

Cá bạc má

106.000 đồng/ kg

13

Sứa ăn liền Thanh Xuân 350g

25.900 đồng/ túi

14

Thịt nghêu lụa

125.000 đồng/ kg

Giá cả thị trường ngày 13/1/2026


