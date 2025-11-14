Giá cả thị trường ngày 14/11/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Kiwi đỏ
154.000 đồng/ kg
2
Xoài keo
21.000 đồng/ kg
3
Xoài Đài Loan
31.000 đồng/kg
4
Bưởi hồng da xanh
32.000 đồng/kg
5
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
6
Xoài Cát Chu
43.500 đồng/kg
7
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
8
Khoai lang Nhật
27.900 đồng/ kg
9
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
10
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
11
Rong biển tẩm dầu olive Miwon
99.000 đồng/ bịch
12
Kẹo mềm Sugus trái cây 210g
28. 000 đồng/gói
13
Sữa hạt Vinamilk (180ml)
55.200 đồng/lốc
14
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
