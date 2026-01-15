Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 15/1/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Chân giò heo

95.000 đồng/ kg

2

Sườn non heo

210.000 đồng/ kg

3

Trà đào lắc Fruit Deli 1lit

19.500 đồng/ chai

4

Trà tắc mật ong Cozy 455ml

59.500 đồng/ lốc

5

Trà bí đao Wonder Farm 280ml

39.600 đồng/ lốc

6

Nui rau củ Mezian 200g

12.000 đồng/ gói

7

Nui ống dài Bà Bảy 200g

13.000 đồng/ gói

8

Bánh xếp hải sản Bibigo 175g

35.500 đồng/ gói

9

Bánh xếp thịt Bibigo 175g

35.500 đồng/ gói

10

Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza

33.000 đồng/ gói

11

Bánh bao hình thú Thọ Phát 200g

39.500 đồng/ gói

12

Bánh bao nhân đậu xanh Thọ Phát 300g

33.500 đồng/ gói

13

Chả cốm làng Vòng Hoa Doanh 200g

40.000 đồng/ gói

14

Hoành thánh tôm thịt Vissan 200g

37.000 đồng/ gói

Đoàn Kết

