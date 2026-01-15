Giá cả thị trường ngày 15/1/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Chân giò heo
95.000 đồng/ kg
2
Sườn non heo
210.000 đồng/ kg
3
Trà đào lắc Fruit Deli 1lit
19.500 đồng/ chai
4
Trà tắc mật ong Cozy 455ml
59.500 đồng/ lốc
5
Trà bí đao Wonder Farm 280ml
39.600 đồng/ lốc
6
Nui rau củ Mezian 200g
12.000 đồng/ gói
7
Nui ống dài Bà Bảy 200g
13.000 đồng/ gói
8
Bánh xếp hải sản Bibigo 175g
35.500 đồng/ gói
9
Bánh xếp thịt Bibigo 175g
35.500 đồng/ gói
10
Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza
33.000 đồng/ gói
11
Bánh bao hình thú Thọ Phát 200g
39.500 đồng/ gói
12
Bánh bao nhân đậu xanh Thọ Phát 300g
33.500 đồng/ gói
13
Chả cốm làng Vòng Hoa Doanh 200g
40.000 đồng/ gói
14
Hoành thánh tôm thịt Vissan 200g
37.000 đồng/ gói
Đoàn Kết
Giá cả thị trường ngày 14/01/2026
Giá cả thị trường ngày 13/1/2026
Giá cả thị trường ngày 12/1/2026
Giá cả thị trường ngày 11/1/2026
Giá cả thị trường ngày 10/1/2026
Giá cả thị trường ngày 9 / 1/2026
Giá cả thị trường ngày 2/1/2026