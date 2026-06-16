Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 16/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg

167.800 đồng/túi

2

Yến mạch nguyên chất ăn liền Xuân An 800g

147.000 đồng/hộp

3

Thịt bò Úc xay (minced) khay 250g

81.900 đồng/khay

4

Tim heo

184.500 đồng/500g

5

Sụn heo cắt lát Meatdeli khay 410g

99.589 đồng/khay

6

Xà lách mỡ WinEco gói 300g

19.600 đồng/gói

7

Cải bẹ xanh gói 400g

7.000 đồng/gói

8

Cà chua bi gói 300g

19.000 đồng/gói

9

Cherry đỏ Mỹ VMNK

499.000 đồng/kg

10

Sữa đậu nành đậu đỏ Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml

34.400 đồng/lốc

11

Bơ nhạt President vỉ 10 viên x 10g

74.900 đồng/vỉ

12

Bánh Kenji kem dẻo Richy túi 186g

29.900 đồng/túi

13

Snack Lay Stax khoai tây vị tự nhiên 160g

36.900 đồng/lon

14

Nước giặt đậm đặc Essence chai 1,9L

190.400 đồng/chai

15

Nước lau kính Gift 800ml

27.500 đồng/chai

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 16/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Xuân An Thịt bò úc Khoai tây Vinamilk Hàng hóa Lốc Cà chua Tim sữa đậu nành
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