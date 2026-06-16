Giá cả thị trường ngày 16/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo giống Nhật Bảo Minh túi 5kg
167.800 đồng/túi
2
Yến mạch nguyên chất ăn liền Xuân An 800g
147.000 đồng/hộp
3
Thịt bò Úc xay (minced) khay 250g
81.900 đồng/khay
4
Tim heo
184.500 đồng/500g
5
Sụn heo cắt lát Meatdeli khay 410g
99.589 đồng/khay
6
Xà lách mỡ WinEco gói 300g
19.600 đồng/gói
7
Cải bẹ xanh gói 400g
7.000 đồng/gói
8
Cà chua bi gói 300g
19.000 đồng/gói
9
Cherry đỏ Mỹ VMNK
499.000 đồng/kg
10
Sữa đậu nành đậu đỏ Vinamilk lốc 4 hộp x 180ml
34.400 đồng/lốc
11
Bơ nhạt President vỉ 10 viên x 10g
74.900 đồng/vỉ
12
Bánh Kenji kem dẻo Richy túi 186g
29.900 đồng/túi
13
Snack Lay Stax khoai tây vị tự nhiên 160g
36.900 đồng/lon
14
Nước giặt đậm đặc Essence chai 1,9L
190.400 đồng/chai
15
Nước lau kính Gift 800ml
27.500 đồng/chai
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 15/6/2026
Giá cả thị trường ngày 12/6/2026
Giá cả thị trường ngày 11/6/2026
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Giá cả thị trường ngày 9/6/2026
Giá cả thị trường ngày 8/6/2026
Giá cả thị trường ngày 5/6/2026