Giá cả thị trường ngày 17/7/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Đùi gà đông lạnh
60.000 đồng/kg
2
Cá trứng đông lạnh
39. 000 đồng/khay
3
Tôm thẻ 40 – 60 con/kg
180.000 đồng/kg
4
Đùi gà tỏi
85.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Dưa lướt ruột cam
45.000 đồng/kh
10
Sầu riêng
79.000 đồng/kg
11
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
15
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
16
Chảo chống dính 26cm
150. 000 đồng/kg
17
Bình giữ nhiệt inox 304
99.000 đồng/cái
18
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
19
Thùng 24 lon nước ngọt Coca
165.000 đồng/kg
20
Sữa Ensure Gold
54.000 đồng/chai
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 16 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 15 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 14 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 13 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 12 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 11/7/2025
Giá cả thị trường ngày 10/7/2025