Giá cả thị trường ngày 17/8/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sữa trái cây thạch Kul
26.500 đồng/lốc
2
Sữa chua tiệt trùng Vinamilk
29. 000 đồng/lốc
3
Sữa Milo
18.000 đồng/lốc
4
Sữa tươi Dutch lady
24.000 đồng/lốc
5
Sữa rửa mặt Nivia
49.000 đồng/hộp
6
Kem đánh răng Sensodyne
78.000 đồng/hộp
7
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
8
Nước xả vải Downy 3,5l
199.000 đồng/túi
10
Xoài Cát Chu
38.000 đồng/kg
11
Nho xanh
65.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Cải thảo Đà Lạt
15.000 đồng/kg
15
Dưa chuột
16.000 đồng/kg
16
Khoai lang
20.000 đồng/kg
17
Ba chỉ bò Mỹ
250.000 đồng/kg
