Giá cả thị trường ngày 18/10/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cải thảo Đà Lạt
15.500 đồng/kg
2
Dưa chuột
18.000 đồng/kg
3
Khoai lang mật
31.900 đồng/kg
4
Sữa tươi Dutch lady
23.700 đồng/lốc
5
Sữa rửa mặt Nivia
49.000 đồng/hộp
6
Kem đánh răng Sensodyne
78.000 đồng/hộp
7
Dầu gội đầu Clear bạc hà
181.900 đồng/chai
8
Nước xả vải Downy 3,5l
199.000 đồng/túi
10
Xoài Cát Chu
38.000 đồng/kg
11
Lê hoàng kim
37.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
44.500 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Ba chỉ bò Mỹ
250.000 đồng/kg
15
Sườn non heo
148.000 đồng/kg
Kết Đoàn
