Giá cả thị trường ngày 2/10/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
2
Coca
165.000 đồng/thùng
3
Sữa Ensure Gold
54.000 đồng/chai
4
Đùi gà tỏi
85.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
10
Bánh Danisa 200g
55.000 đồng/hộp
11
Bánh Custas 282g
73.000đồng/hộp
12
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
13
Phở chay Vifon
6.500 đồng/gói
14
Tàu hũ 200g
30.700 đồng/ gói
Kết Đoàn
