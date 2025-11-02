Giá cả thị trường ngày 2/11/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Coca-Cola
165.000 đồng/thùng
2
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
3
Bia Heineken bạc 330ml
445.000 đồng/thùng
4
Trà xanh C2 ổi hồng chanh dây 225ml
139.000 đồng/ thùng
5
Nước khoáng Lavie 1.5 lit
85.000 đồng/ thùng
6
Cải ngồng
27.500 đồng/kg
7
Cải bó xôi
35.900 đồng/kg
8
Rau mồng tơi
20.500 đồng/kg
10
Cải chip
26.500 đồng/kg
11
Cải ngọt
26.000 đồng/kg
12
Mướp hương
20.500 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Bơ Booth
40.000 đồng/kg
15
Chuối sáp
18.500 đồng/kg
Kết Đoàn
