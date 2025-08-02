Giá cả thị trường ngày 2/8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh ChocoPie
47.500 đồng/hộp
2
Sữa chua tiệt trùng Vinamilk
29. 000 đồng/lốc
3
Sữa Milo
18.000 đồng/lốc
4
Bơ Booth
40.000 đồng/kg
5
Sữa rửa mặt Nivea
49.000 đồng/hộp
6
Kem đánh răng Sensodyne
78.000 đồng/hộp
7
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
8
Nước xả vải Downy 3,5l
199.000 đồng/túi
10
Gà ta
125.000 đồng/kg
11
Cá hồi Nauy
476.000 đồng/kg
12
Chả giò
50.000 đồng/gói
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Cải thảo Đà Lạt
15.000 đồng/kg
15
Dưa chuột
16.000 đồng/kg
16
Khoai lang
23.000 đồng/kg
17
Ba chỉ bò Mỹ
250.000 đồng/kg
