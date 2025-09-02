Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cải thảo Đà Lạt

15.000 đồng/kg

2

Dưa chuột

16.000 đồng/kg

3

Khoai lang

23.000 đồng/kg

4

Bơ Booth

40.000 đồng/kg

5

Chuối sáp

18.500 đồng/kg

6

Cải ngồng

27.500 đồng/kg

7

Cải bó xôi

35.900 đồng/kg

8

Rau mồng tơi

20.500 đồng/kg

10

Cải chip

26.500 đồng/kg

11

Cải ngọt

26.000 đồng/kg

12

Mướp hương

20.500 đồng/kg

13

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

14

Gà ta

125.000 đồng/kg

15

Chả giò

50.000 đồng/gói

