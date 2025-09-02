Giá cả thị trường ngày 2/9/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cải thảo Đà Lạt
15.000 đồng/kg
2
Dưa chuột
16.000 đồng/kg
3
Khoai lang
23.000 đồng/kg
4
Bơ Booth
40.000 đồng/kg
5
Chuối sáp
18.500 đồng/kg
6
Cải ngồng
27.500 đồng/kg
7
Cải bó xôi
35.900 đồng/kg
8
Rau mồng tơi
20.500 đồng/kg
10
Cải chip
26.500 đồng/kg
11
Cải ngọt
26.000 đồng/kg
12
Mướp hương
20.500 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Gà ta
125.000 đồng/kg
15
Chả giò
50.000 đồng/gói
