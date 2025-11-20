Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 20/11/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Sữa tắm Hazeline Matcha lựu đỏ

139.500 đồng/bộ

2

Hộp quà sữa tắm Hazeline

114.000 đồng/hộp

3

Tẩy tế bào chết Dove hương lựu đỏ

166.000 đồng/ hộp

4

Sữa tắm Ôliv dưỡng ẩm sáng da 650ml

149.000 đồng/chai

5

Bưởi da xanh

60.000 đồng/kg

6

Lựu ngọt

55.000 đồng/kg

7

Bánh cuộn phủ socola Gery 23g

5.000 đồng/ gói

8

Bánh ốc quế socola Ovantine

10.000 đồng/ cây

9

Bánh quy café 150g

30.000 đồng/gói

10

Bánh quy dừa vuông 180g

13.400 đồng/gói

11

Bánh quy bơ Kokola 100g

26.000 đồng/gói

12

Phomai viên

57.800 đồng/gói

13

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

40.000 đồng/hộp

14

Cá thu sốt cà chua (155g)

17.000 đồng/hộp

Đoàn Kết

