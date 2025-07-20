Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 20/7/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bánh ChocoPie

47.000 đồng/hộp

2

Sữa chua tiệt trùng Vinamilk

29. 000 đồng/lốc

3

Sữa Milo

18.000 đồng/lốc

4

Bơ Booth

40.000 đồng/kg

5

Sữa rửa mặt Nivia

49.000 đồng/hộp

6

Kem đánh răng Sensodyne

78.000 đồng/hộp

7

Dầu gội đầu Clear bạc hà

180.000 đồng/chai

8

Nước xả vải Downy 3,5l

199.000 đồng/túi

10

Xoài Cát Chu

38.000 đồng/kg

11

Nho xanh

65.000 đồng/kg

12

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

13

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

14

Cải thảo Đà Lạt

15.000 đồng/kg

15

Dưa chuột

16.000 đồng/kg

16

Khoai lang

20.000 đồng/kg

17

Ba chỉ bò Mỹ

250.000 đồng/kg

18

Bình nước Lumina 500ml

79.000 đồng/cái

19

Ấm siêu tốc Funiki 2lit

99.000 đồng/cái

20

Bếp từ đơn Funiki

690.000 đồng/cái

