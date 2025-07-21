Giá cả - Thị trường
Giá cả thị trường ngày 21/7/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Chuối sáp

29.500 đồng/kg

2

Thanh long

52.000 đồng/hộp

3

Dưa lê trắng

35.000 đồng/kg

4

Sầu riêng giống Thái

79.000/kg

5

Trà chanh Cozy 270gram

33.000 đồng/hộp

6

Trà đen C2 hương vải 455ml

9.300 đồng/chai

7

Xúc xích xông khói Đức Việt 450g

62.000 đồng/gói

8

Giò bò Vissan 500gram

135.000 đồng/túi

9

Xúc xích tiệt trùng Vissan bò 18g

8.200 đồng/gói

10

Dầu gạo lứt Simply 1lit

58.900 đồng/chai

11

Ướp sốt thịt nướng Lee Kum Kee 240g

36.000 đồng/hũ

12

Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram

40.000 đồng/hộp

13

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

40.000 đồng/hộp

14

Sáp thơm Oasis đuổi muỗi

36.000 đồng/ lọ

15

Gạo Japonica Neptune túi 5kg

135.000 đồng/túi

16

Sữa tắm Enchanteur 900g

145.000 đồng/chai

Kết Đoàn

Kết Đoàn

 Từ khóa: Sầu riêng Hàng hóa Đậu xanh giá cả thị trường Đức Sữa Htx gạo lứt thịt nướng trà chanh
