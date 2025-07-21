Giá cả thị trường ngày 21/7/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Chuối sáp
29.500 đồng/kg
2
Thanh long
52.000 đồng/hộp
3
Dưa lê trắng
35.000 đồng/kg
4
Sầu riêng giống Thái
79.000/kg
5
Trà chanh Cozy 270gram
33.000 đồng/hộp
6
Trà đen C2 hương vải 455ml
9.300 đồng/chai
7
Xúc xích xông khói Đức Việt 450g
62.000 đồng/gói
8
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
9
Xúc xích tiệt trùng Vissan bò 18g
8.200 đồng/gói
10
Dầu gạo lứt Simply 1lit
58.900 đồng/chai
11
Ướp sốt thịt nướng Lee Kum Kee 240g
36.000 đồng/hũ
12
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
13
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
14
Sáp thơm Oasis đuổi muỗi
36.000 đồng/ lọ
15
Gạo Japonica Neptune túi 5kg
135.000 đồng/túi
16
Sữa tắm Enchanteur 900g
145.000 đồng/chai
Kết Đoàn
