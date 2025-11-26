Giá cả thị trường ngày 26/11/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cài thìa 300g
10.900 đồng/túi
2
Rau dền 300g
16.900 đồng/túi
3
Rau mồng tơi 300g
16.900 đồng/túi
4
Đùi gà tỏi
85.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
10
Ngô ngọt
13.000 đồng/bắp
11
Rong biển rắc cơm 30g
23.000 đồng/ gói
12
Chả giò tôm Sa kỳ 400g
39.500 đồng/ gói
13
Chả giò nhân xốp tôm thịt Cầu Tre 500g
73.500 đồng/ gói
14
Bánh kem trứng Custas (12 cái)
60.500 đồng/ hộp
15
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
16
Kẹo dẻo Boom
8. 000 đồng/gói
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 25 / 11/2025
Giá cả thị trường ngày 24 / 11/2025
Giá cả thị trường ngày 21 / 1 1/2025
Giá cả thị trường ngày 20/11/2025
Giá cả thị trường ngày 19/11/2025
Giá cả thị trường ngày 18/11/2025
Giá cả thị trường ngày 17/11/2025