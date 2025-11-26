Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 26/11/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cài thìa 300g

10.900 đồng/túi

2

Rau dền 300g

16.900 đồng/túi

3

Rau mồng tơi 300g

16.900 đồng/túi

4

Đùi gà tỏi

85.000 đồng/kg

5

Thịt ba chỉ CP VietGAP

166.000 đồng/kg

6

Thịt vai không xương

115.000 đồng/kg

7

Chân gà

65.000 đồng/kg

8

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

10

Ngô ngọt

13.000 đồng/bắp

11

Rong biển rắc cơm 30g

23.000 đồng/ gói

12

Chả giò tôm Sa kỳ 400g

39.500 đồng/ gói

13

Chả giò nhân xốp tôm thịt Cầu Tre 500g

73.500 đồng/ gói

14

Bánh kem trứng Custas (12 cái)

60.500 đồng/ hộp

15

Bánh nhân kem vị sữa chua

210.000 đồng/kg

16

Kẹo dẻo Boom

8. 000 đồng/gói

