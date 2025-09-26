Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 26/9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Mít tố nữ

32.900 đồng/kg

2

Táo Cherry

89. 000 đồng/kg

3

Táo Nam Phi

42.500 đồng/kg

4

Sầu riêng Ri6

59.900 đồng/kg

5

Mít sấy Nhà Bè 100g

22.000 đồng/gói

6

Bánh Custas 141g

23.000 đồng/gói

7

Mì Đệ Nhất

6.800 đồng/gói

8

Kem đánh răng trẻ em Jordan

27.000 đồng/ hộp

9

Khăn ướt baby Kin kin

45.000 đồng/gói

10

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

11

Sữa đậu nành Fami 1lit

21.000 đồng/chai

12

Sữa thạch Kul socola

26.000 đồng/ lốc

13

Bánh nhân kem vị sữa chua

210.000 đồng/kg

14

Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram

40.000 đồng/hộp

15

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

42.000 đồng/hộp

 Từ khóa: giá cả thị trường Sầu riêng Sữa chua Hàng hóa Đậu xanh Nam phi Trẻ em Jordan Vàng Htx
Việt Long