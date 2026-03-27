Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 27/3/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cần tây lớn WinEco

39.000 đồng/kg

2

Thanh long ruột đỏ

39.900 đồng/kg

3

Chanh leo (chanh dây)

59.900 đồng/kg

4

Khoai môn

34.900 đồng/kg

5

Táo Tessla Hà Lan

105.000 đồng/kg

6

Nấm đông cô (nấm hương)

35.000 đồng/khay 200g

7

Xoài Úc

55.000 đồng/kg

8

Thịt thăn bò

189.500 đồng/500g

9

Phi lê ức gà

56.000 đồng/500g

10

Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk

25.000 đồng/lốc 5 chai 65ml

11

Gạo séng cù Bảo Minh

182.000 đồng/túi 5kg

12

Dầu đậu nành Simply 1 lít

69.000 đồng/chai

13

Kẹo socola nhân đậu phộng M&M’s 100g

63.000 đồng/gói

14

Bánh Custas kem trứng hộp 276g

60.000 đồng/hộp

 Từ khóa: giá cả thị trường Thanh long ruột đỏ Chanh leo Sữa chua Vinamilk Hàng hóa Hà lan chanh dây đậu nành nấm
 Trả lời
Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long