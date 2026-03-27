Giá cả thị trường ngày 27/3/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cần tây lớn WinEco
39.000 đồng/kg
2
Thanh long ruột đỏ
39.900 đồng/kg
3
Chanh leo (chanh dây)
59.900 đồng/kg
4
Khoai môn
34.900 đồng/kg
5
Táo Tessla Hà Lan
105.000 đồng/kg
6
Nấm đông cô (nấm hương)
35.000 đồng/khay 200g
7
Xoài Úc
55.000 đồng/kg
8
Thịt thăn bò
189.500 đồng/500g
9
Phi lê ức gà
56.000 đồng/500g
10
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk
25.000 đồng/lốc 5 chai 65ml
11
Gạo séng cù Bảo Minh
182.000 đồng/túi 5kg
12
Dầu đậu nành Simply 1 lít
69.000 đồng/chai
13
Kẹo socola nhân đậu phộng M&M’s 100g
63.000 đồng/gói
14
Bánh Custas kem trứng hộp 276g
60.000 đồng/hộp
Kết Đoàn
