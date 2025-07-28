Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 28/7/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Quýt đường Sơn La

42.900 đồng/kg

2

Cam lòng vàng

35.9000 đồng/kg

3

Xoài keo

16.000 đồng/kg

4

Mít thái

19.900 đồng/kg

5

Sữa rửa mặt Nivea

49.000 đồng/hộp

6

Kem đánh răng Sensodyne

78.000 đồng/hộp

7

Dầu gội đầu Clear bạc hà

180.000 đồng/chai

8

Nước ngọt Mirinda 1,5lit

17.000 đồng/ chai

9

Nước gạo Hàn quốc 1,5 lit

49.500 đồng/ chai

10

Tương ớt Sempio 500g

58.000đồng/ hộp

11

Tương chấm thịt nướng CJ

59.000đồng/ hộp

12

Thịt đùi heo

101.000 đồng/kg

13

Thịt vai heo

133.000 đồng/kg

14

Thịt thăn heo

159.000 đồng/kg

Giá cả thị trường ngày 28/7/2025


Đoàn Kết

