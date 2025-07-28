Giá cả thị trường ngày 28/7/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Quýt đường Sơn La
42.900 đồng/kg
2
Cam lòng vàng
35.9000 đồng/kg
3
Xoài keo
16.000 đồng/kg
4
Mít thái
19.900 đồng/kg
5
Sữa rửa mặt Nivea
49.000 đồng/hộp
6
Kem đánh răng Sensodyne
78.000 đồng/hộp
7
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
8
Nước ngọt Mirinda 1,5lit
17.000 đồng/ chai
9
Nước gạo Hàn quốc 1,5 lit
49.500 đồng/ chai
10
Tương ớt Sempio 500g
58.000đồng/ hộp
11
Tương chấm thịt nướng CJ
59.000đồng/ hộp
12
Thịt đùi heo
101.000 đồng/kg
13
Thịt vai heo
133.000 đồng/kg
14
Thịt thăn heo
159.000 đồng/kg
Đoàn Kết
