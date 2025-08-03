Giá cả thị trường ngày 3/8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
2
Thùng 24 lon nước ngọt Coca
165.000 đồng/kg
3
Sữa Ensure Gold
54.000 đồng/chai
4
Đùi gà tỏi
85.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Dưa lướt ruột cam
45.000 đồng/kh
10
Sầu riêng
79.000 đồng/kg
11
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
15
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
16
Bánh Danisa 200g
55.000 đồng/hộp
17
Bánh Custas 282g
73.000đồng/hộp
