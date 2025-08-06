Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 6 / 8/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Kem Cenano

60.000 đồng/hộp

2

Sữa chua Vinamil

25. 000 đồng/lốc

3

Bí đỏ

12.000 đồng/kg

4

Khoai lang mật

20.000/kg

5

Nấm sò

45.000 đồng/kg

6

Dứa

17.000 đồng/quả

7

Cá chép

55.000 đồng/kg

8

Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram

40.000 đồng/hộp

9

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

40.000 đồng/hộp

10

Trà chanh Cozy 270gram

33.000 đồng/hộp

11

Gạo Japonica Neptune túi 5kg

135.000 đồng/túi

12

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

13

Cá nục bỏ xương

100.000 đồng/kg

14

Chả cá pha mực

160.000 đồng/kg

15

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 6 / 8/2025


Đoàn Kết

 Từ khóa: giá cả thị trường Trứng gà Sữa chua Hàng hóa Đậu xanh Chả cá Vàng Htx khoai lang trà chanh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long