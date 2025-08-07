Giá cả thị trường ngày 7 / 8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Rau mùng tơi
17.900 đồng/kg
2
Rau dền tía
18.900 đồng/kg
3
Rau muống
16.900 đồng/kg
4
Cải bẹ xanh
23.900 đồng/kg
5
Đỗ dải áo
20.000 đồng/kg
6
Cải chíp
24.900 đồng/kg
7
Cà rốt miền Bắc
21.500 đồng/kg
8
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
9
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
10
Cá hồi
520.000 đồng/kg
11
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
12
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
13
Cá ngần
190.000 đồng/kg
14
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
15
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
16
Chảo chống dính 26cm
150. 000 đồng/kg
17
Bình giữ nhiệt inox 304
99.000 đồng/cái
18
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
19
Thùng 24 lon nước ngọt Pepsi
165.000 đồng/kg
20
Sữa Ensure Gold
54.000 đồng/chai
Kết Đoàn
