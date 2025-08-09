Giá cả thị trường ngày 9 / 8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Chuối sáp
29.500 đồng/kg
2
Thanh long
52.000 đồng/hộp
3
Dưa lê trắng
35.000 đồng/kg
4
Mận xanh
30.000 đồng/kg
5
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
6
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
7
Cá chép
55.000 đồng/kg
8
Khoai lang mật
20.000/kg
9
Nấm sò
45.000 đồng/kg
11
Dứa
17.000 đồng/quả
12
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
13
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
17
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
18
Gạo Japonica Neptune túi 5kg
135.000 đồng/túi
Kết Đoàn
