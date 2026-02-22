Giá dịch vụ Internet vệ tinh Starlink thế nào?

Chi phí sử dụng Internet vệ tinh Starlink có sự chênh lệch giữa các quốc gia, theo từng giai đoạn và gói dịch vụ.

Starlink là dịch vụ Internet của SpaceX - công ty công nghệ hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập năm 2002. Khác với Internet cáp quang, thông tin không được truyền bằng mạng lưới dây cáp, mà truyền trực tiếp giữa chảo thu đặt tại nhà người dùng và vệ tinh trên quỹ đạo. Tín hiệu sau đó chuyển tiếp qua các vệ tinh khác hoặc trạm mặt đất của Starlink để kết nối vào mạng Internet toàn cầu.

Để sử dụng Starlink, người dùng phải trả hai khoản chính: chi phí mua bộ thiết bị thu phát tín hiệu vệ tinh và cước thuê bao định kỳ.

Bộ thiết bị tiêu chuẩn (Standard Kit) của Starlink bao gồm chảo thu sóng vệ tinh, router wifi, dây cáp và giá đỡ lắp đặt, với giá niêm yết trên website từ 349 đến 599 USD, tùy thị trường. Trong đó, 349 USD là mức phổ biến nhất cho gói dịch vụ tại nhà.

Ở một số quốc gia, Starlink từng áp dụng chương trình giảm giá hoặc trợ giá phần cứng nhằm khuyến khích đăng ký dịch vụ. Ví dụ, tháng 4/2025, hãng bán bộ thiết bị với giá 0 đồng tại Italy, Đức, Tây Ban Nha, một số khu vực ở Australia, Canada và Anh. Điều kiện là người dùng phải đăng ký sử dụng dịch vụ 12 tháng, với cước phí 80 USD/tháng.

Ông Đoàn Quang Hoan, Phó chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, cho biết chi phí sản xuất thiết bị đầu cuối kết nối Internet vệ tinh thường dao động từ 500 đến 1.000 USD. Tuy nhiên, Starlink bán giá dưới 500 USD như một chiến thuật “nhằm thâm nhập thị trường”.

Sau khi có thiết bị, người dùng trả tiền thuê bao hàng tháng để duy trì kết nối trong phạm vi tốc độ của gói đăng ký. Starlink áp dụng hình thức thu phí trọn gói, không tính theo dung lượng sử dụng.

Với khách hàng cá nhân, phổ biến nhất là gói hộ gia đình. Tại Mỹ, gói cước này khoảng 120 USD mỗi tháng. Ở châu Âu, giá thường thấp hơn, như ở Đức và Pháp từ 40 đến 70 Euro. Ở Nhật Bản, mức cước tầm 6.000-7.000 Yên, tương đương 45-50 USD.

Tại Đông Nam Á, giá dịch vụ cũng được điều chỉnh dựa trên mặt bằng thu nhập chung, như Philippines khoảng 2.700 peso (50 USD) mỗi tháng, còn ở Indonesia là 750.000 Rupiah (45 USD).

Ngoài gói gia đình, Starlink cung cấp gói doanh nghiệp với cước phí cao hơn, đổi lại là khả năng phục vụ nhiều thiết bị và ưu tiên băng thông. Hãng cũng có các gói di động, hàng hải, hàng không nhưng giá cao do yêu cầu thiết bị chuyên dụng.

Cộng cả thiết bị và cước thuê bao, tổng số tiền cho năm đầu sử dụng Internet vệ tinh Starlink khoảng 1.000 USD (25 triệu đồng), cao hơn so với Internet cáp quang truyền thống (vài triệu đồng mỗi năm). Do đó Starlink chỉ được xem là giải pháp thay thế ở những khu vực chưa có hạ tầng viễn thông mặt đất ổn định.

Tại họp báo tháng 12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, khi được hỏi về mức độ tác động của dịch vụ, đại diện Cục Viễn thông nhận định Internet vệ tinh bổ trợ hạ tầng mặt đất, đảm bảo liên lạc ở vùng lõm sóng và đặc biệt hữu ích trong phòng chống thiên tai nhờ không phụ thuộc đường truyền mặt đất.

“Internet vệ tinh là kênh dự phòng quan trọng khi xảy ra bão lũ”, Cục Viễn thông cho hay.

Starlink là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam đồng ý cho thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh. Giữa tháng 2, sau khi hoàn tất thủ tục, công ty chính thức được cấp phép tại Việt Nam, song chưa công bố thời gian triển khai cũng như mức giá áp dụng cho thị trường trong nước.

