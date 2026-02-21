Trạm mặt đất của Starlink tại Việt Nam nằm ở đâu

Công ty Starlink Services Việt Nam được cấp phép đặt 4 trạm gateway ở Phú Thọ, Đà Nẵng và TP.HCM để cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh, với tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Starlink là dịch vụ của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập. Ảnh: Reuters.

Theo giấy phép do Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học & Công nghệ) cấp, Công ty Starlink Services Việt Nam triển khai 4 trạm gateway tại phường Liên Chiểu 2 (TP. Đà Nẵng), xã Bình Nguyên (Phú Thọ), phường Tăng Nhơn Phú và phường Tân Thuận (TP.HCM).

Starlink gateway (trạm cổng mặt đất) là trạm chuyển tiếp mặt đất kết nối giữa vệ tinh Starlink trên quỹ đạo thấp với mạng Internet cáp quang mặt đất, nhận và truyền dữ liệu với tốc độ lên tới 10 Gbps. Theo thông tin từ Starlink Insider, đến hết 2025, mạng lưới Starlink có 150 trạm gateway đã được phê duyệt đang hoạt động trên toàn cầu.

Việc đặt gateway tại Việt Nam giúp rút ngắn cự ly liên lạc giữa người dùng và nguồn dữ liệu, cải thiện về tốc độ, độ trễ dịch vụ.

Ngày 13/2, Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã lần lượt cấp giấy phép cung cấp dịch vụ cho Starlink Services Việt Nam. Trụ sở công ty đặt tại Hà Nội. Vị trí Tổng giám đốc của công ty do ông Đỗ Bá Thích (sinh năm 1990, quê Hà Nội) đảm nhiệm. Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật là bà Lauren Ashley Dreyer (người Mỹ) - Phó chủ tịch Khối vận hành kinh doanh Starlink toàn cầu.

Tối 18/2 tại Washington D.C. (Mỹ), Bộ KH&CN đã trao giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng cho đại diện Starlink Services Việt Nam. Hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ ký và trao hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa đại diện hai nước.

Trong giai đoạn đầu, Starlink chỉ triển khai dịch vụ cố định vệ tinh mà chưa triển khai dịch vụ di động vệ tinh. Starlink được triển khai tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối tại Việt Nam. Các đơn vị chức năng đã có công văn gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, sở KH&CN các tỉnh thành thông báo về việc cấp phép.

Theo Bộ KH&CN, việc cấp phép thể hiện cách tiếp cận có kiểm soát trong quản lý và triển khai công nghệ thông tin vô tuyến điện mới. Điều này vừa kiểm soát chặt chẽ tài nguyên tần số, nguồn lực quốc gia hữu hạn, vừa tạo không gian thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ đột phá. Hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp được kỳ vọng góp phần bổ sung cho hạ tầng viễn thông hiện có, tăng cường khả năng kết nối tại các khu vực khó triển khai hạ tầng truyền dẫn mặt đất.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao giấy phép cung cấp dịch vụ giữa Bộ KH&CN và Công ty Starlink tại Mỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 26/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 659/QĐ-TTg cho phép thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. SpaceX được thí điểm đầu tư, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc thí điểm được thực hiện trong thời gian 5 năm, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, và sẽ phải kết thúc trước ngày 1/1/2031.

Starlink do Tập đoàn SpaceX của Mỹ phát triển, nhằm cung cấp kết nối Internet băng rộng tốc độ cao, độ trễ thấp toàn cầu thông qua công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Hiện Starlink đang dẫn đầu với hơn 6.000 vệ tinh đưa vào khai thác.

Dịch vụ Internet vệ tinh có thể đóng vai trò bổ trợ cho các dịch vụ viễn thông cố định, di động mặt đất, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt trong điều kiện thiên tai khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng.

