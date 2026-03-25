Giá trị dinh dưỡng trong 100g gạo ST21: Bảng thành phần chi tiết

Gạo ST21 (hay còn gọi là gạo Long Lài) là một trong những giống lúa đặc sản trứ danh của vùng đất Sóc Trăng. Không chỉ gây ấn tượng bởi hạt cơm dẻo vừa và hương thơm lá dứa tự nhiên, loại gạo này còn chinh phục người tiêu dùng nhờ thành phần dưỡng chất dồi dào. Bảng phân tích giá trị dinh dưỡng trong 100g gạo ST21 dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ những lợi ích thiết thực mà loại gạo này mang lại.

Bảng thành phần dinh dưỡng chi tiết trong 100g gạo ST21

Nhờ giá trị dinh dưỡng cao cùng hương vị nổi bật, gạo ST21 dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Dưới đây là thành phần dinh dưỡng có trong 100g sản phẩm:

Thành phần Hàm lượng trong 100g Năng lượng ≥ 349 kcal Carbohydrate ≥ 79.0 g Protein ≥ 6.47 g Chất béo ≥ 0.84 g Natri ≥ 1.02 mg

Vì sao nên chọn gạo ST21 thương hiệu Mê Gạo?

Để bữa cơm gia đình trọn vẹn, gạo ST21 Mê Gạo là một lựa chọn an toàn và thơm ngon nhờ những đặc tính vượt trội:

Đặc tính hạt gạo: Hạt gạo thon dài, trắng đều, không bị bạc bụng, giữ nguyên hạt và ít gãy vỡ.

Hương vị khác biệt: Gạo mang hương thơm thanh mát như lá dứa tự nhiên. Khi nấu lên, hạt cơm nở ít, dẻo vừa và có vị ngọt nhẹ nhàng. Đặc biệt, cơm để nguội vẫn không bị khô cứng mà vẫn giữ nguyên độ dẻo thơm.

Chất lượng thuần chủng: Sản phẩm cam kết gạo thuần 100%, không pha trộn, giữ nguyên hương vị tự nhiên và dinh dưỡng. Quá trình trồng trọt và sản xuất tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng đồng nhất.

An toàn cho sức khỏe: Gạo đạt tiêu chí Ngon - Sạch - Không chất bảo quản , đồng thời đạt hàng loạt chứng nhận quốc tế uy tín bao gồm FDA, HALAL, HACCP và ISO 22000:2018.

Người tiểu đường có nên sử dụng gạo ST21 không?

Người bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể ăn được gạo ST21, nhưng cần kiểm soát chặt chẽ khẩu phần ăn. Bản chất ST21 vẫn là gạo trắng với hàm lượng Carbohydrate dồi dào, do đó việc ăn quá nhiều cùng lúc có thể ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết.

Tuy nhiên, nếu xét về độ an toàn thực phẩm, gạo ST21 của Mê Gạo lại mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người bệnh nhờ những ưu điểm vượt trội:

Nguồn cung cấp đạm an toàn: Hàm lượng Protein đạt ≥ 6.47 g giúp cung cấp năng lượng thiết yếu cho cơ thể mà không gây gánh nặng lên hệ tiêu hóa.

Sạch và thuần chủng: Gạo ST21 Mê Gạo là gạo thuần 100%, không pha trộn và đặc biệt là không chứa chất bảo quản. Điều này giúp người bệnh có thể trạng yếu tránh được các rủi ro từ hóa chất tồn dư.

Đạt chuẩn quốc tế: Sản phẩm đã được kiểm chứng bởi các tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất như FDA, HALAL, HACCP và ISO 22000:2018.

Để vẫn được thưởng thức trọn vẹn bát cơm trắng dẻo thơm, ngọt dịu từ giống lúa Long Lài mà không lo tăng đường huyết, người bệnh nên áp dụng quy tắc sau:

Kiểm soát định lượng: Chỉ nên ăn khoảng 1/2 đến 1 bát cơm nhỏ trong mỗi bữa chính (tùy thuộc vào chỉ định calo của bác sĩ điều trị).

Thay đổi thứ tự ăn: Hãy ăn một đĩa rau xanh (chất xơ) và thức ăn (thịt, cá, trứng) trước, sau đó mới ăn đến cơm ST21. Lớp màng chất xơ ở dạ dày sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường từ gạo vào máu.

Nấu đúng cách: Khi đong nước theo tỉ lệ 1:1 , hạt cơm ST21 sẽ dẻo vừa và tơi xốp. Nhai thật kỹ cơm trước khi nuốt cũng là cách giúp hệ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng hơn, kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Hướng dẫn cách nấu gạo ST21 ngon chuẩn vị

Để hạt gạo khi nấu chín, đạt độ dẻo, tỏa hương thơm lá dứa dịu nhẹ bạn có thể thực hiện theo 4 bước sau:

Bước 1: Vo gạo 1 - 2 lần với nước sạch.

Bước 2: Đong nước theo tỉ lệ 1:1 (1 chén gạo : 1 chén nước). Bạn có thể điều chỉnh lượng nước tùy theo khẩu vị gia đình.

Bước 3: Lau khô xung quanh nồi, bật nấu trong 30 phút. Sau khi nồi bật nút, để thêm 5 - 10 phút để cơm chín đều bằng hơi.

Bước 4: Xới đều và thưởng thức. Cơm sẽ ngon hơn khi ăn nóng.

