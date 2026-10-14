Giá vàng hôm nay 14-10: SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng nay giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, khi giá vàng thế giới chịu áp lực từ tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139,8 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 19,8– 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tiếp tục giảm

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.153 USD/ounce, giảm 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới giảm vào cuối phiên giao dịch hôm qua khi giới đầu tư thận trọng, giảm nắm giữ kim loại quý trước loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ. Áp lực lên giá vàng còn đến từ lợi suất trái phiếu kho bạc duy trì ở mức cao và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12.

Thị trường đang hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 công bố hôm nay, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 vào ngày mai và dữ liệu giá nhập khẩu, xuất khẩu vào thứ sáu. Bên cạnh đó, phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào cuối tuần cũng được theo dõi để tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ.

Diễn biến của lạm phát có thể tác động đáng kể đến xu hướng giá vàng. Nếu CPI hạ nhiệt, áp lực lên lãi suất thực và đồng USD có thể giảm, qua đó hỗ trợ kim loại quý. Ngược lại, lạm phát cao hơn dự kiến có thể củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, gây sức ép lên giá vàng.

Về phân tích kỹ thuật, vùng 4.217,15 - 4.227 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự quan trọng mà phe mua cần vượt qua để củng cố đà tăng. Nếu bứt phá thành công, giá vàng có thể hướng tới các mục tiêu tiếp theo tại 4.273,36 USD/ounce và 4.316,09 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng 4.180,98 - 4.207,24 USD/ounce là các ngưỡng kháng cự gần, trong khi 4.155,31 USD/ounce và 4.144,57 USD/ounce là những mốc hỗ trợ cần theo dõi. Nếu giá xuyên thủng ngưỡng 4.144,57 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng, kéo giá vàng xuống các vùng mục tiêu tiếp theo tại 4.110,33 USD/ounce và 4.066,86 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-14-10-sjc-giam-1-trieu-dong-luong-1761034.html

Theo hanoimoi.vn