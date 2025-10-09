Giá xăng dầu đồng loạt giảm, mặt hàng RON95-III về ngưỡng 19.729 đồng mỗi lít

{title}
Từ 15h ngày hôm nay, giá xăng và dầu đồng loạt giảm, trong đó xăng RON95-III có giá mới là 19.729 đồng/lít, giảm 480 đồng và giá dầu diesel giảm 434 đồng, xuống ngưỡng 18.604 đồng/lít.
Khách hàng mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt /TTXVN)
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng sẽ tăng từ 15 giờ hôm nay (9/10).
Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.138 đồng/lít, giảm 486 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 591 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 19.729 đồng/lít, giảm 480 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 2/10. Cùng xu hướng tăng với giá xăng, giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, xuống ngưỡng 18.604 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, giá mới là 18.434 đồng/lít; dầu mazut giảm 562 đồng, xuống ngưỡng 14.808 đồng/kg.
Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.085 tỷ đồng.
Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 2/10, giá xăng dầu đồng loạt tăng, cụ thể xăng E5RON92 tăng 6 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít, dầu diesel tăng 380 đồng/lít; còn dầu hỏa thì tăng 377 đồng/lít và dầu mazut tăng 161 đồng/kg.
Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.
Nguồn TTXVN
