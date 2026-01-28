Giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội

Thời gian qua, công tác giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC đạt khoảng 95% tổng vốn kế hoạch năm, tương đương 182% so với mức Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này phản ánh rõ quyết tâm chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của chính quyền địa phương trong quản lý, điều hành và thúc đẩy đầu tư công. Qua đó, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giao cho tỉnh là 35,94 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 11,33 nghìn tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 23,61 nghìn tỷ đồng; vốn kế hoạch năm 2024 chuyển tiếp sang năm 2025 là 5,63 nghìn tỷ đồng. Khối lượng vốn lớn, phạm vi dự án rộng, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức thực hiện và giải ngân.

Nỗ lực giải ngân vốn ĐTC góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án hạ tầng giao thông, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội ở xã Thanh Ba.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án trọng điểm, UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác chuyên trách, phân công cụ thể các đồng chí trực tiếp theo dõi, chỉ đạo từng lĩnh vực, từng dự án. Các cuộc họp được tổ chức thường xuyên nhằm kịp thời xử lý phát sinh trong quá trình triển khai. Cùng với đó, tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bàn giao dự án và tổ chức lại các đơn vị chủ đầu tư theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đất đai, giá vật liệu xây dựng, bãi đổ thải... được tập trung chỉ đạo giải quyết đồng bộ, quyết liệt. Đặc biệt, tỉnh tập trung cao độ xử lý 62 dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài nhiều năm. Các công trình, dự án quy mô lớn hoàn thành và đưa vào sử dụng, tiêu biểu như: Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh; hồ chứa nước Cánh Tạng; tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C (tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái); hệ thống kênh mương Hồ Ngòi Giành; kè bảo vệ bờ tả sông Thao; đường Thanh Thủy - Thanh Sơn; tuyến giao thông liên vùng kết nối đường tỉnh 321B - Quốc lộ 70B - IC11 - Khu du lịch Ao Giời - Suối Tiên và Đền Mẫu Âu Cơ...

Ở cấp cơ sở, công tác tiếp nhận và quản lý các dự án ĐTC được triển khai nhanh chóng, bảo đảm đúng quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Điển hình như xã Thanh Ba đã tiếp nhận 115 dự án chuyển từ cấp huyện và 27 dự án bàn giao từ cấp xã.

Đồng chí Khuất Năng Thắng - Phó chủ tịch UBND xã Thanh Ba cho biết: “Các dự án sau khi tiếp nhận đều được quản lý chặt chẽ, tiếp tục triển khai đúng tiến độ. UBND xã trình HĐND xã và ban hành danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2025 cho phù hợp với thực tiễn. Việc giao nhiệm vụ quản lý dự án cho Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và chủ động tháo gỡ vướng mắc đã giúp công tác giải ngân vốn ĐTC trên địa bàn xã bảo đảm tiến độ, chất lượng. Qua đó, tạo đà quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của xã. Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ phát triển tích cực; thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2025 đạt 63,32 tỷ đồng, tăng 59% so với kế hoạch. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và nhà đầu tư”.

Trên phạm vi toàn tỉnh, việc đẩy nhanh giải ngân vốn ĐTC đã tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Hạ tầng đồng bộ, kết nối tốt hơn góp phần thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2025, tỉnh thu hút khoảng 1,2 tỷ USD vốn FDI, đạt 114,2% kế hoạch, tăng 38,5% so với năm 2024. Vốn đầu tư từ doanh nghiệp trong nước (DDI) ước đạt 220 nghìn tỷ đồng, gấp 3,3 lần năm trước. Toàn tỉnh có khoảng 4.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 128,6% mục tiêu phấn đấu, tăng 44,2% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký trên 40 nghìn tỷ đồng, tăng 29,1%. Bên cạnh đó, khoảng 1.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng 25% so với năm 2024.

Bước sang năm 2026, tổng nguồn vốn ĐTC của tỉnh dự kiến khoảng 22 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 2.700 tỷ đồng, ngân sách địa phương 19.200 tỷ đồng, với mục tiêu giải ngân đạt 100%. Đây là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 và kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điều này đòi hỏi các cấp, ngành phải khẩn trương phân bổ, phân khai chi tiết nguồn vốn đến từng dự án, công trình cụ thể, bảo đảm vốn đầu tư công sớm đi vào thực tiễn.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và giải ngân vốn ĐTC, UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 đúng quy định của pháp luật; điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; khắc phục tình trạng chậm triển khai dự án, chậm giải ngân vốn. Song song với đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu nguồn vốn đầu tư công cụ thể cho từng chủ đầu tư, địa phương ngay từ đầu năm.

Dòng vốn ĐTC được giải ngân kịp thời không chỉ bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào năng lực điều hành của chính quyền. Đây chính là nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tạo động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

