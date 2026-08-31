Chuyển mạnh từ “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”

2026-08-30 08:14:00 baophutho.vn Sau 1 năm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS), ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)...

Học sinh Trường THCS Văn Lang giành 15 giải tại vòng chung kết...

2026-08-29 18:32:00 baophutho.vn Tại vòng chung kết quốc tế Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) 2026, học sinh Trường THCS Văn Lang, phường Việt Trì đã xuất sắc giành 15 giải...

Lạc Sơn vững bước vào năm học mới

2026-08-29 09:13:00 baophutho.vn Với nền tảng chất lượng giáo dục được duy trì, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp từng bước được đầu tư, hoàn thiện, các cơ sở giáo dục...

Đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục

2026-08-29 07:13:00 baophutho.vn Sau hợp nhất, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phú Thọ đứng trước yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và...

Xã Đào Xá: Sắp xếp, tổ chức lại 14 trường học công lập thành 3 trường

2026-08-28 18:10:00 baophutho.vn Chiều 28/8, xã Đào Xá tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc sắp xếp, thành lập các cơ sở giáo dục công lập, tổ chức Đảng và công tác cán bộ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ công bố các quyết định về sắp xếp...

2026-08-28 17:14:00 baophutho.vn Chiều 28/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp cơ sở giáo dục trực thuộc và công tác cán bộ.

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

2026-08-28 16:30:00 baophutho.vn Với phương pháp giảng dạy lấy trẻ làm trung tâm, Trường Mầm non Vạn Mai, xã Mai Hạ đã tạo dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn cho trẻ....

Xã Sơn Đông giảm từ 12 trường học xuống còn 3 trường sau sắp...

2026-08-28 16:12:00 baophutho.vn Chiều 28/8, xã Sơn Đông tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Xã Thổ Tang công bố quyết định thành lập các trường học và...

2026-08-28 14:39:00 baophutho.vn Ngày 28/8, Đảng ủy - UBND xã Thổ Tang tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027;...