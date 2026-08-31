Giáo dục
Giáo dục Lập Thạch tạo đà phát triển mới

Giáo dục Lập Thạch tạo đà phát triển mới

baophutho.vn Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền xã Lập Thạch quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các nhà trường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục. Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục trên địa bàn có bước chuyển biến tích cực, tạo nền tảng cho phát triển toàn diện, vững chắc trong giai đoạn mới.

Lạc Sơn vững bước vào năm học mới

Lạc Sơn vững bước vào năm học mới
2026-08-29 09:13:00

baophutho.vn Với nền tảng chất lượng giáo dục được duy trì, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp từng bước được đầu tư, hoàn thiện, các cơ sở giáo dục...

Đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục

Đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục
2026-08-29 07:13:00

baophutho.vn Sau hợp nhất, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phú Thọ đứng trước yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và...

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Đền Hùng
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