Những ngôi sao sáng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025, toàn tỉnh có 9 thí sinh đạt danh hiệu thủ khoa cấp tỉnh các khối A, B, C, D. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ giới thiệu những gương mặt nổi bật trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với thành tích học tập ấn tượng.

Thủ khoa khối A00 với số điểm tuyệt đối

Nguyễn Lê Hiền Mai đạt 3 điểm 10.

Thí sinh Nguyễn Lê Hiền Mai, lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa khối A00 toàn tỉnh với số điểm tuyệt đối đạt 30 điểm (Toán:10, Vật lí:10, Hóa học:10).

Được biết, Hiền Mai đạt nhiều thành tích học tập như: Giải nhất Kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh năm học 2021 - 2022 môn Hoá học. Hiền Mai được tuyển thẳng vào lớp chuyên Hoá - Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Giải nhì Kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2024-2025 môn Hoá học. GPA tổng năm lớp 12 đạt 9.5, trong đó các môn Toán, Lí, Hoá các kỳ học duy trì ở mức 9.8 - 9.9. Ngoài ra, Hiền Mai còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá với vai trò nổi bật như: Trưởng ban Đối ngoại Chương trình thiện nguyện Fly Organization (Chương trình giúp đỡ và dạy học các em nhỏ trong làng trẻ SOS). Trưởng ban Tổ chức Chương trình Museum of Thought (Chương trình Trại hè và giáo dục tâm lý cho trẻ vị thành niên). Hiền Mai là lớp trưởng lớp chuyên Hoá – Trường THPT chuyên Hùng Vương, Chủ nhiệm CLB Sách và Hành động chuyên Hùng Vương.

Nguyễn Lê Hiền Mai (đứng thứ 4 từ trái sang là Trưởng ban Tổ chức Chương trình Museum of Thought (chương trình Trại hè và giáo dục tâm lý cho trẻ vị thành niên).

Hiền Mai cho hay: Để đạt được kết quả cao trong học tập, em cố gắng nghe giảng để tư duy và hiểu bản chất, học không quá nhiều, không thức khuya quá, duy trì học và giải trí để tinh thần thoải mái.

Ước mơ trở thành cô giáo

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Liên, lớp 12E, Trường THPT Bình Sơn là thủ khoa toàn tỉnh khối C00 đạt 29,5 điểm (Ngữ văn: 9,5, Lịch sử:10, Địa lí:10). Mức điểm cao này, Quỳnh Liên đang có nhiều lợi thế để hiện thực hóa ước mơ trở thành cô giáo.

Khi được hỏi lý do chọn khối thi Khoa học xã hội để xét tuyển đại học, Quỳnh Liên chia sẻ, học các môn khoa học xã hội hay tự nhiên đều khó như nhau. Điều quan trọng nhất là phải có một quá trình đầu tư tích lũy kiến thức, để kiến thức “ngấm” vào mình. Quá trình học, nếu mình thực sự nghiêm túc thì không có gì trở nên quá khó.

Cô giáo Phạm Thị Hải Yến - Giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Nghề giáo, những người lái đò như chúng tôi luôn mong những chuyến đò về đích an toàn và vững chãi. Tôi thật sự hạnh phúc và tự hào khi thấy học trò của mình đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện thông qua các Kỳ thi quan trọng. Đặc biệt, trong Kỳ thi THPT năm 2025 vừa qua, tôi cảm thấy rất tự hào khi học trò chăm ngoan, đỗ thủ khoa. Tôi luôn hy vọng trong tương lai em Quỳnh Liên sẽ bay xa và bay cao hơn với những giấc mơ của mình”.

Những thủ khoa toàn tỉnh khối D01

Em Vũ Trần Huy, lớp 12 A12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc là đồng thủ khoa khối D01 toàn tỉnh. Được biết, Vũ Trần Huy chăm chỉ, có ý thức tự nghiên cứu bài tập khó. Trong lớp, Huy và một số bạn có học lực tốt thường xuyên trao đổi các dạng bài tập vận dụng cao dưới sự hướng dẫn của các cô giáo bộ môn. Bí quyết học tập của Huy là giữ lối sống lành mạnh ko thức khuya cân bằng giữa học tập và giải trí.

Em Vũ Trần Huy lớp 12 A12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc là đồng thủ khoa khối D01 toàn tỉnh.

Còn em Đào Hương Giang, lớp 12A8, Trường THPT Long Châu Sa cũng là thủ khoa khối D01 toàn tỉnh. Hương Giang có thành tích học tập đáng khâm phục: Năm học 2023-2024, em đạt Huy chương bạc Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet IOE cấp Quốc gia; danh hiệu Học sinh 3 Tốt cấp tỉnh; đạt giải Khuyến khích vượt cấp Kỳ thi chọn HSG tiếng Anh cấp tỉnh. 12 năm học đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt 7.5. Đạt 103 điểm kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội. Đạt giải nhất kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn tiếng Anh. Bí quyết học môn tiếng Anh của Giang là tập trung lắng nghe các thầy cô giảng bài trên lớp và làm đầy đủ các bài tập được giao. Tham gia các Kỳ thi chọn HSG, câu lạc bộ tiếng Anh để rèn luyện kĩ năng thực tế. Tự luyện nhiều đề và bài tập để củng cố từ vựng và ngữ pháp.Thường xuyên ôn lại các từ vựng và kiến thức đã học. Học bằng nhiều hình thức không chỉ qua sách vở mà còn qua các video Youtube, Facebook... Quản lí thời gian học tập hiệu quả, ngoài ra, sắp xếp thời gian biểu học tập hợp lí, đồng đều cho các môn. Hương Giang mong muốn được học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Gia đình luôn tạo điều kiện học tập tốt nhất, ủng hộ Hương Giang theo đuổi những môn học em yêu thích và con đường đại học em mong muốn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để em luôn nỗ lực và cố gắng hết mình trên con đường học tập.

Em Đào Hương Giang, lớp 12A8, Trường THPT Long Châu Sa đồng thủ khoa khối D01 toàn tỉnh.

Cùng với các thủ khoa xuất sắc trên, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Phú Thọ có nhiều gương mặt thủ khoa toàn tỉnh. Đây là tiền đề vững chắc để các em tiếp tục gặt hái được những thành công trên chặng đường học tập, chinh phục tri thức.

Hạnh Thúy