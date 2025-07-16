Nguyễn Vân Khanh - Cô gái hướng nội chinh phục ngôi vị Thủ khoa khối D04

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 khép lại với nhiều câu chuyện truyền cảm hứng. Trong đó, Nguyễn Vân Khanh - học sinh lớp 12 chuyên Trung, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (phường Hòa Bình) đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối D04 của tỉnh với tổng điểm ấn tượng 28,25 (Toán: 9, Ngữ văn: 9,5, Ngoại ngữ: 9,75).

Khanh được bố mẹ định hướng học ngoại ngữ từ sớm. Mẹ Khanh từng là sinh viên khoa tiếng Anh, trường Đại học ngoại ngữ; anh trai cũng học tiếng Anh và tiếng Đức vừa du học và làm việc tại Đức về. Đó chính là những “tố chất” và là động lực lớn để nữ sinh nuôi dưỡng niềm yêu thích học ngoại ngữ. Tuy nhiên, Khanh đã chọn cho mình một hướng đi riêng khi bắt đầu thi vào lớp chuyên bậc học THPT là tiếng Trung.

Từ khi học cấp THCS, Khanh học đều các môn nhưng đặc biệt yêu thích môn Toán. “Toán giúp em rèn tư duy logic, từ đó hỗ trợ rất nhiều trong việc học ngoại ngữ cũng như định hướng rõ tổ hợp ngành nghề lựa chọn trong kỳ thi quan trọng”, Khanh cười chia sẻ. Nữ sinh luôn nhắc đến tập thể bạn bè và thầy cô, những người đã đồng hành, sẻ chia trong hành trình học tập. Em cảm ơn “ngôi nhà tiếng Trung”, nơi đầy ắp tình cảm, sự hỗ trợ, đặc biệt là cô giáo Hạnh, người truyền lửa cho em”, Khanh nói.

Trái với hình dung về một học sinh xuất sắc luôn xuất hiện nổi bật trong các hoạt động tập thể, Khanh tự nhận mình khá hướng nội. Em không dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hay các diễn đàn trực tuyến, chỉ tham gia những chương trình thật sự bổ ích cho việc học ngoại ngữ. Tuy vậy, khi gặp gỡ ngoài đời, Khanh gây thiện cảm ngay bởi sự dễ gần, tươi tắn và hòa đồng.

Bạn bè nhận xét Khanh là người nghiêm túc trong học tập nhưng vẫn luôn biết cách lan tỏa năng lượng tích cực. Khánh luôn nhắc đến tập thể bạn bè và thầy cô, những người đã đồng hành, sẻ chia trong hành trình học tập trong câu chuyện của mình: “Em cảm ơn “ngôi nhà tiếng Trung”, nơi đầy ắp tình cảm, sự hỗ trợ, đặc biệt là cô giáo Hạnh, người truyền lửa cho em”!

Điều đặc biệt ở Khanh là phương pháp học chủ yếu dựa vào tự học và rèn luyện kỹ năng mỗi ngày. Chỉ đến học kỳ II lớp 12, em mới bắt đầu học thêm để ôn thi đội tuyển quốc gia. “Em thích cảm giác tự tìm tòi và khám phá kiến thức. Khi gặp bài khó, em kiên trì tìm hướng giải đến cùng”, Khanh bật mí. Sự nỗ lực ấy đã mang về cho Khanh những kết quả đáng tự hào: Giải Khuyến khích cuộc thi “Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ” (lớp 10); Giải Bạc Trại hè Hùng Vương (lớp 11); Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Trung (năm học 2024-2025); Thành viên đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải Khuyến khích môn tiếng Trung. Đặc biệt, thành tích thủ khoa khối D04 kỳ thi tốt nghiệp THPT là minh chứng rõ nhất cho tinh thần quyết tâm và phương pháp học tập hiệu quả của cô gái nhỏ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên chủ nhiệm và cũng là người trực tiếp giảng dạy môn tiếng Trung tự hào nhận xét: “Khanh có khả năng tự học rất tốt, tư duy sắc bén. Em từng tập trung 4 tháng cho đội tuyển quốc gia, sau đó quay lại ôn thi tốt nghiệp nhưng vẫn kịp lấy lại phong độ và tiến bộ từng ngày. Thành tích hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, quyết tâm của em”.

Không ngủ quên trên chiến thắng, Khanh đặt cho mình mục tiêu dài hạn: Học giỏi ở bậc đại học, săn học bổng để du học, trải nghiệm những nền văn hóa mới. “Em mong muốn sau này được làm việc trong môi trường quốc tế, nơi ngoại ngữ trở thành cầu nối để hiểu biết và hợp tác”, Khanh chia sẻ về ước mơ của mình.

Từ một cô gái hướng nội, say mê ngoại ngữ, Nguyễn Vân Khanh đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực và khát vọng. Tin rằng, với ý chí và kế hoạch rõ ràng, thủ khoa khối D04 của tỉnh sẽ tiếp tục tỏa sáng trên những chặng đường phía trước.

Hồng Duyên