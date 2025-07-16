Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tỉnh Phú Thọ đứng thứ 5 toàn quốc về điểm trung bình môn thi tốt nghiệp THPT 2025

Ngày 16/7, theo thông tin từ Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 44.972 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (trong đó THPT công lập: 32.853; THPT tư thục: 4.291; GDTX: 7.828).

Thí sinh hoàn thành bài thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Tỉnh Phú Thọ có điểm trung bình môn thi: 6.39, đứng thứ 5 toàn quốc (tỉnh Vĩnh Phúc cũ có điểm trung bình 7,31 tiếp tục duy trì đứng thứ 1 so với năm 2024; tỉnh Phú Thọ cũ có điểm trung bình 7,011 đứng thứ 3 tăng 5 bậc so với năm 2024; tỉnh Hòa Bình cũ có điểm trung bình 6, 556 đứng thứ 30 tăng 7 bậc so với năm 2024).

Tính theo các khối truyền thống cả nước có 9 thí sinh đạt tuyệt đối 30/30 điểm trong đó Phú Thọ có 1 thí sinh Nguyễn Lê Hiền Mai, lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt tuyệt đối 30/30.

Hạnh Thúy


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Thọ Toàn quốc năm 2025 Vĩnh Phúc Học sinh Thí sinh Hòa bình thông tin năm 2024
Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính

Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính
2025-08-10 16:10:00

Nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm học tập, gần đây các trường đại học đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như...

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025
2025-08-08 13:02:00

Sau 3 ngày từ 6-8/8, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kỳ trại hè đặc biệt, gắn với dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập và có quy mô,...

