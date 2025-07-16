Tỉnh Phú Thọ đứng thứ 5 toàn quốc về điểm trung bình môn thi tốt nghiệp THPT 2025

Ngày 16/7, theo thông tin từ Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 44.972 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (trong đó THPT công lập: 32.853; THPT tư thục: 4.291; GDTX: 7.828).

Thí sinh hoàn thành bài thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Tỉnh Phú Thọ có điểm trung bình môn thi: 6.39, đứng thứ 5 toàn quốc (tỉnh Vĩnh Phúc cũ có điểm trung bình 7,31 tiếp tục duy trì đứng thứ 1 so với năm 2024; tỉnh Phú Thọ cũ có điểm trung bình 7,011 đứng thứ 3 tăng 5 bậc so với năm 2024; tỉnh Hòa Bình cũ có điểm trung bình 6, 556 đứng thứ 30 tăng 7 bậc so với năm 2024).

Tính theo các khối truyền thống cả nước có 9 thí sinh đạt tuyệt đối 30/30 điểm trong đó Phú Thọ có 1 thí sinh Nguyễn Lê Hiền Mai, lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt tuyệt đối 30/30.

Hạnh Thúy