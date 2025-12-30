Xã Vĩnh Phú tổ chức Ngày hội Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2025–2026

Nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức dạy và học ngoại ngữ trong trường tiểu học, ngày 30/12, UBND xã Vĩnh Phú đã tổ chức Ngày hội Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2025–2026 với chủ đề “Tỏa sáng cùng Tiếng Anh”. Ngày hội thu hút hàng trăm học sinh đến từ 6 trường tiểu học trên địa bàn xã tham gia.

Toàn ảnh Ngày hội Tiếng Anh tại xã Vĩnh Phú

Phần thi Chào hỏi của các em học sinh

Tham gia ngày hội, các em học sinh hào hứng tranh tài qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, Tài năng và Hùng biện Tiếng Anh. Thông qua các phần thi, học sinh có cơ hội giao lưu, rèn luyện kỹ năng nghe – nói tiếng Anh, đồng thời mạnh dạn thể hiện sự tự tin, sáng tạo của bản thân qua các tiết mục hát, múa, diễn kịch bằng tiếng Anh sinh động, hấp dẫn.

Các phần thi được chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu, thể hiện sự tiến bộ rõ nét trong công tác dạy và học tiếng Anh ở bậc tiểu học trên địa bàn xã.

Phần thi Tài năng của các em học sinh

Ngày hội Tiếng Anh cấp Tiểu học là sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần tạo môi trường học tập tích cực, khơi dậy niềm yêu thích và động lực học ngoại ngữ cho học sinh. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Đề án “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Chính phủ; góp phần thực hiện các nghị quyết của Trung ương về phát triển giáo dục, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hà Giang - Đức Thiện.