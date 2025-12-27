Thiết thực học và làm theo Bác ở Trường trung học cơ sở Vân Cơ

Trong những năm qua, Trường THCS Vân Cơ, phường Nông Trang không chỉ là điểm sáng về chất lượng giáo dục mà còn tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh nhiệm vụ “Thầy dạy tốt – Trò học tốt”, nhà trường đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả.

Năm học 2025 – 2026, Trường THCS Vân Cơ có 1.050 học sinh, 24 lớp với 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện đạo đức công vụ và đạo đức nhà giáo, Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động hằng năm.

Cô và trò Trường THCS Vân Cơ thi đua dạy tốt, học tốt.

Với phương châm: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nhà trường triển khai sâu rộng các chuyên đề về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn. Cán bộ, giáo viên cùng nhau thảo luận, tự soi, tự sửa, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong từng tiết dạy, từng trang giáo án.

Việc học tập và làm theo Bác tại Trường THCS Vân Cơ gắn chặt với phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”. Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả và sức hấp dẫn của bài giảng. Mỗi thầy, cô giáo không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhờ đó, nhiều giáo viên của nhà trường đạt thành tích cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được chú trọng thông qua các câu chuyện về Bác Hồ trong giờ sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động ngoại khóa, góp phần hình thành nhân cách, lối sống đẹp cho học sinh.

Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của nhà trường luôn được giữ vững ở tốp đầu. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi hằng năm không ngừng tăng. Riêng năm học 2024 – 2025, nhà trường có 36 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Việt Trì (cũ); 5 học sinh đạt giải Nhì, 4 học sinh đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 1 học sinh đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia trong cuộc thi vẽ tranh “Gửi tương lai xanh”; 8 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Việt Trì (cũ).

Học tập Bác về lòng nhân ái, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành nét đẹp truyền thống của học sinh Trường THCS Vân Cơ. Không chỉ dạy chữ, thầy cô còn dạy các em cách sống yêu thương, sẻ chia, có trách nhiệm với cộng đồng. Những việc làm giản dị nhưng ý nghĩa như nhặt được của rơi trả lại người mất, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giờ học môn Ngữ Văn của cô và trò Trường THCS Vân Cơ.

Với những nỗ lực không ngừng, Trường THCS Vân Cơ đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Phần thưởng lớn nhất đối với nhà trường chính là sự tin tưởng của phụ huynh và sự trưởng thành của các thế hệ học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Thiều Uyên – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả cao, Chi bộ nhà trường luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn trường. Đồng thời, việc học tập và làm theo Bác được gắn với các phong trào thi đua của ngành như: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Hằng năm, Chi bộ tổ chức cho cán bộ, giáo viên, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, qua đó phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đối với học sinh, nhà trường khuyến khích các em rèn luyện ý chí phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, chấp hành tốt nội quy. Thông qua các môn học và hoạt động ngoại khóa như: Khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, ngày hội sắc màu, sinh hoạt dưới cờ, tham quan phòng truyền thống..., học sinh được giáo dục toàn diện kỹ năng sống, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường THCS Vân Cơ đã trở thành nền nếp, là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực, đóng góp tích cực cho sự nghiệp “trồng người” trên quê hương Đất Tổ.

Hương Giang