Triển khai hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục kỹ năng sống

Ngày 30/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục kỹ năng sống, đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị tổng kết

Tính đến tháng 12/2025, toàn tỉnh có 569 trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống và đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đang hoạt động, với mạng lưới phát triển mạnh cả về số lượng và loại hình.

Các cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhân sự và chương trình giảng dạy, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống cho học sinh và người lao động.

Trong năm 2025, các trung tâm ngoại ngữ, tin học đã thu hút hơn 30.500 lượt học viên; các đơn vị giáo dục kỹ năng sống phục vụ trên 71.000 học viên; tư vấn du học tuyển sinh 291 học viên đi học tập tại nước ngoài, chủ yếu tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

tỉnh hiện có hơn 2.300 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có gần 200 giáo viên nước ngoài, đáp ứng quy định chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác liên kết với các cơ sở giáo dục được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho hơn 40.000 học sinh học ngoại ngữ và gần 13.000 học sinh rèn luyện kỹ năng mềm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, một số đơn vị vẫn còn hạn chế trong công tác lưu trữ hồ sơ và tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, báo cáo định kỳ tại một số đơn vị chưa nghiêm; công tác quản lý giáo viên nước ngoài còn bất cập...

Đại diện các Trung tâm giáo dục dự hội nghị phát biểu thảo luận

Năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội các xã, phường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hoạt động giáo dục, tư vấn theo đúng quy định, tăng cường quản lý, kiểm tra, kịp thời phối hợp xử lý những đơn vị vi phạm trong tổ chức hoạt động. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phối hợp xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm phát sinh. Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục với các trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo.

Đối với các trung tâm và đơn vị tư vấn, định hướng trọng tâm là xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục bài bản, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật; thường xuyên rà soát, hoàn thiện đội ngũ nhân sự, chương trình, giáo trình giảng dạy, bảo đảm điều kiện đối với giáo viên, nhất là giáo viên người nước ngoài. Chú trọng bồi dưỡng năng lực quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy, tư vấn, thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ khoa học, đầy đủ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân và yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị

Vĩnh Hà