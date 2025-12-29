Từng bước khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện

Trường Tiểu học Vân Phú, phường Vân Phú được thành lập năm 1990. Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô và trò Trường Tiểu học Vân Phú thi đua dạy tốt - học tốt.

Những năm gần đây, Trường Tiểu học Vân Phú liên tục đạt các thành tích nổi bật, ghi dấu ấn đậm nét trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Nhà trường nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; vinh dự được Chính phủ tặng Bằng khen năm học 2023 - 2024, UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi đua năm học 2023 - 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng Bằng khen năm học 2019 - 2020. Bên cạnh đó, nhà trường còn đạt nhiều Bằng khen, Giấy khen trong các phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT.

Trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2017, được công nhận lại đồng thời đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2022, khẳng định uy tín và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Ngay từ đầu mỗi năm học, Ban lãnh đạo nhà trường luôn chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, khoa học, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ được đặc biệt chú trọng. Hiện nay, 100% giáo viên đạt trình độ Đại học, trong đó có 2 đồng chí đang theo học Thạc sĩ. Nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, chú trọng phân hóa đối tượng học sinh, tạo hứng thú học tập, không gây áp lực cho các em.

Song song với việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Hằng năm, học sinh nhà trường tích cực tham gia các sân chơi trí tuệ như: Giao lưu Trạng nguyên Tiếng Việt, IOE Tiếng Anh, Viết chữ đẹp, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng... và đạt nhiều giải cao từ cấp thành phố (cũ) đến cấp quốc gia. Năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025, học sinh nhà trường đạt 408 giải cấp thành phố (cũ), 228 giải cấp tỉnh và 64 giải cấp quốc gia. Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của nhà trường gắn liền với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, STEM, Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam, truyền dạy hát Xoan - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Các hoạt động được tổ chức bài bản, thiết thực, thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất và bồi dưỡng nhân cách cho các em.

Cô giáo Nguyễn Minh Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Dạy tốt - Học tốt không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức, mà còn là quá trình đồng hành, khơi dậy niềm đam mê học tập, phát triển năng lực và bồi dưỡng nhân cách cho học sinh. Các hoạt động trải nghiệm chính là cầu nối quan trọng để giáo dục gắn liền với thực tiễn cuộc sống”.

Song song với nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường không ngừng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất theo hướng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Với những nỗ lực bền bỉ của thầy và trò, Trường Tiểu học Vân Phú vinh dự được đón Cờ thi đua của Chính phủ dành cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2024 - 2025.

Những kết quả và thành tích đạt được là minh chứng sinh động cho chất lượng dạy và học của Trường Tiểu học Vân Phú. Quan trọng hơn cả, nhà trường đã và đang xây dựng thành công một môi trường học tập thân thiện, tích cực, nơi mỗi học sinh đều cảm thấy hạnh phúc khi đến trường. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đổi mới, phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh, các bậc phụ huynh và ngành giáo dục địa phương.

Hạnh Thúy