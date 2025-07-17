Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với các xã Thanh Thủy, Tam Nông

Sáng nay 17/7, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc sở làm trưởng đoàn đã làm việc với các xã Thanh Thủy, Tam Nông về công tác giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Thanh Thủy.

Sau khi sáp nhập, quy mô trường lớp của xã Thanh Thủy và xã Tam Nông được bố trí tương đối hợp lý theo địa bàn khu dân cư, đảm bảo phục vụ học tập của học sinh. Mạng lưới trường lớp duy trì ổn định, tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức dạy học. Cụ thể, xã Thanh Thủy hiện có 15 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập và 3 nhóm trẻ tư thục, được bố trí hợp lý theo địa bàn khu dân cư, thuận tiện cho việc đi học của học sinh và quản lý chuyên môn của nhà trường. 100% trường công lập đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó 8 trường đạt chuẩn mức độ 2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đủ về số lượng, vững vàng về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao. 100% học sinh trong độ tuổi của xã được huy động ra lớp, không có học sinh bỏ học.

Xã Tam Nông hiện có 16 trường học và 1 Trung tâm GDNN-GDTX, trong đó 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường THCS, 2 trường THPT. Toàn xã có 490 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đều đạt chuẩn, trên chuẩn trình độ đào tạo và thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 100% trường công lập được công nhận trường chuẩn quốc gia, trong đó 7 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 8 trường đạt mức độ 2. 100% trường học được trang bị máy tính có kết nối internet, sử dụng hệ thống thông tin quản lý nhà trường (SMAS, VNedu) và các phần mềm khác có hiệu quả.

Công tác tuyển sinh được các trường thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch. Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026 được UBND 2 xã chỉ đạo các trường triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy và học ngay từ đầu năm học. Công tác chuẩn bị sách giáo khoa, học liệu và thiết bị dạy học được thực hiện nghiêm túc. Việc rà soát, bảo quản, bổ sung thiết bị dạy học cũng được chú trọng, nhất là đối với các môn học theo chương trình giáo dục mới.

Tuy nhiên hiện nay, một số trường còn thiếu giáo viên; cơ cấu, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều giữa các trường; thiếu các phòng học bộ môn theo quy định, gây khó khăn trong tổ chức các hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại UBND xã Thanh Thủy.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số trường học, đoàn đã làm việc với UBND xã Thanh Thủy và xã Tam Nông. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Minh đánh giá cao sự quan tâm công tác giáo dục và đào tạo của cấp ủy chính quyền 2 xã. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi thực hiện chính quyền 2 cấp. Để chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho năm học 2025 -2026, đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường cần khắc phục khó khăn, chủ động trong tất cả mọi công việc, đặc biệt là phối hợp với các phòng chức năng của UBND xã rà soát kỹ số lượng học sinh, bố trí số lượng học sinh từng lớp cho phù hợp. Ngoài ra, các trường phải kiểm tra, rà soát trang thiết bị dạy học, đảm bảo hoạt động dạy và học. Đối với những trường chưa đủ phòng học, căn cứ điều kiện thực tế có thể ghép một số phòng học bộ môn theo nguyên tắc bảo đảm đủ chức năng của các phòng học bộ môn có chức năng tương đồng; bảo đảm kế hoạch và định mức giờ dạy trên quy mô học sinh đối với các môn học. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các giáo viên chủ động tìm tòi, học hỏi, linh hoạt trong việc giảng dạy môn giáo dục địa phương.

Lê Thương