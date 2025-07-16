Nguyễn Lê Hiền Mai – một trong 8 học sinh Thủ khoa toàn quốc khối A00

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, em Nguyễn Lê Hiền Mai, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã đạt 30 điểm khối A00 (Toán 10; Vật lý: 10; Hóa học: 10), trở thành một trong tám học sinh đạt điểm thủ khoa toàn quốc ở khối thi này.

Em Nguyễn Lê Hiền Mai, học sinh lớp 12 Chuyên Hóa Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa toàn quốc khối A00.

Là học sinh lớp chuyên Hóa, Mai không chỉ nổi bật bởi thành tích học tập ấn tượng mà còn là một thủ lĩnh đầy năng lượng trong các hoạt động ngoại khóa, một hình mẫu tiêu biểu của thế hệ học sinh vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu trách nhiệm xã hội.

Ngay từ những năm đầu cấp THCS, Hiền Mai đã sớm bộc lộ niềm đam mê với bộ môn Hóa học. Năm học 2021-2022, em xuất sắc giành giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh môn Hóa học, một thành tích ấn tượng đưa em đến với lớp chuyên Hóa Trường THPT Chuyên Hùng Vương qua diện tuyển thẳng - một sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực nổi bật của em. Không dừng lại ở đó, trong năm học cuối cấp 2024-2025, em tiếp tục giữ vững phong độ với giải Nhì Kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Hóa học, khẳng định bản lĩnh và sự bền bỉ trong hành trình theo đuổi tri thức.

Không chỉ dừng lại ở những giải thưởng, Hiền Mai còn chinh phục người khác bằng kết quả học tập toàn diện. Điểm trung bình môn lớp 12 của em đạt 9.5, trong đó các môn Toán, Lý, Hóa luôn ổn định ở mức 9.8, 9.9. Trong các kỳ khảo sát chất lượng của Sở GD&ĐT và của nhà trường, Hiền Mai luôn nằm trong top 5 các học sinh đạt điểm cao. Khi được hỏi về bí quyết học tập, Hiền Mai chia sẻ rất giản dị: "Em luôn cố gắng nghe giảng để hiểu bản chất vấn đề. Em không học quá nhiều, không thức khuya, mà duy trì sự cân bằng giữa học và giải trí để giữ tinh thần luôn thoải mái". Cách học khoa học cùng sự chủ động trong tư duy giúp em tiến xa mà không áp lực hay căng thẳng.

Bên cạnh học tập, Hiền Mai còn là một học sinh rất năng động và có trách nhiệm. Em là lớp trưởng lớp chuyên Hóa, là điểm tựa tinh thần cho tập thể, được thầy cô và bạn bè tin yêu. Ở vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách và Hành động CHV, em góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần sống đẹp trong học sinh toàn trường. Không chỉ vậy, Hiền Mai còn tích cực với các hoạt động vì cộng đồng. Em từng là Trưởng ban Đối ngoại Chương trình thiện nguyện Fly Organization - nơi em cùng các bạn đến dạy học và tổ chức hoạt động cho trẻ em làng SOS; đồng thời là Trưởng ban Tổ chức chương trình “Museum of Thought” - một dự án Trại hè tâm lý học nhằm hỗ trợ tinh thần cho trẻ vị thành niên.

Hiền Mai không chỉ là một học sinh giỏi, mà còn là một người trẻ sống nhân ái, trách nhiệm và sáng tạo. Em là đại diện tiêu biểu cho thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương: “Kĩ năng toàn diện, tài năng chuyên sâu để vươn tới đỉnh cao”. Với nền tảng tri thức vững vàng và trái tim nhiệt huyết, chắc chắn con đường phía trước của Hiền Mai sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Hạnh Thuý