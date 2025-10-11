Nơi ươm mầm “hạt giống đỏ” học sinh dân tộc thiểu số

Vinh dự là ngôi trường được Bác Hồ về thăm, gần 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình khắc ghi lời Bác dạy, liên tục đổi mới, vươn lên, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, nơi ươm mầm “hạt giống đỏ” học sinh dân tộc thiểu số.

Thầy, trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình ôn lại truyền thống tại địa điểm Bác Hồ về thăm trường năm 1962.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình tiền thân là trường Thanh niên Lao động XHCN tỉnh Hòa Bình, được thành lập năm 1958. Năm 1962, trường vinh dự được Bác Hồ về thăm và để lại bút tích căn dặn "Fải: Học tập tốt, lao động tốt. Cố gắng mãi, tiến bộ mãi". Đây chính là kim chỉ nam của nhà trường trong chặng đường trưởng thành và phát triển.

Từ năm 1958 - 1990, với mô hình “vừa học vừa làm”, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành mô hình trường điển hình được nhân rộng trên toàn quốc và được bạn bè quốc tế ghi nhận, học tập.

Bước ngoặt quan trọng khi vào năm 1991, trường được đổi tên như hiện nay. Nhà trường đã từng bước thực hiện lộ trình hiện đại hóa. Đồng thời thực hiện chức năng giáo dục theo mô hình mới với sứ mệnh: Giáo dục toàn diện và phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số có tố chất, tri thức, năng lực, phẩm chất, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và đất nước.

Năm học 2025 - 2026, trường có 835 học sinh, 24 lớp, trong đó 15 lớp chất lượng cao, 9 lớp hệ phổ thông. Là trường chuyên biệt, với đặc thù gần 100% học sinh dân tộc thiểu số, chủ yếu từ vùng sâu, vùng xa của tỉnh và ở nội trú, trường phải chăm lo toàn diện từ việc học tập, rèn luyện, đến ăn ở.

Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động để học sinh tham gia phát triển toàn diện.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, nhà trường thực hiện đồng bộ các biện pháp. Thầy Đào Tuấn Sơn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Quan trọng nhất phải xây dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất trong mọi hoàn cảnh. Khi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Luật Giáo dục 2019 được triển khai, Ban Giám hiệu nhà trường xác định phải đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến hành động. Lãnh đạo họp bàn, phân tích rõ những khó khăn, thách thức và thuận lợi để xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp thực tiễn.

Sinh hoạt tổ chuyên môn được đổi mới từ nghiên cứu bài dạy, xây dựng ma trận đề, đến kiểm tra đánh giá học sinh... Đối với học sinh dân tộc vừa phải đảm bảo ngưỡng đạt chuẩn, vừa xác định phải bứt phá vươn lên vượt chuẩn.

Những năm gần đây, nhà trường xác định tin học và ngoại ngữ là chìa khóa giúp học sinh mở cánh cửa hội nhập. Ngoài dạy, học tốt các môn này, trường quan tâm thành lập CLB ngoại ngữ, IT. Đặc biệt, học sinh dân tộc được học chương trình tiếng Anh quốc tế Ielts và chứng chỉ tin học quốc tế MOS ngay tại trường. Nhà trường đang vươn đến mục tiêu cam kết đầu ra Ielts 5.0 và 100% học sinh có chứng chỉ MOS khi tốt nghiệp.

Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy được thực hiện đồng bộ. Các phần mềm được sử dụng hiệu quả như quản lý kết quả học tập, thông tin đa chiều giữa gia đình - nhà trường - học sinh, hệ thống sổ sách điện tử...

Nhà trường kịp thời biểu dương các học sinh có thành tích nhằm khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện.

Nhằm khích lệ tinh thần tiến bước, sáng tạo, đổi mới, nhà trường chú trọng phát động các phong trào thi đua và tuyên dương, khen thưởng kịp thời cán bộ, giáo viên, học sinh có thành tích nổi bật. Từ đó đã có nhiều sáng kiến được áp dụng, trường xây dựng một số mô hình tiên tiến, được cấp có thẩm quyền đánh giá cao và nhân rộng toàn tỉnh, toàn quốc. Điển hình như các mô hình: Hướng dẫn học sinh dân tộc tự học, 30 phút vàng, ôn thi tốt nghiệp THPT...

Cùng với đó, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý học sinh ở nội trú cũng vô cùng quan trọng, được trường đặc biệt quan tâm. Làm tốt điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo môi trường tập thể an toàn, lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện. Nhà ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bữa ăn cân đối, đủ dinh dưỡng; môi trường sự phạm xanh-sạch-đẹp, văn minh.

Đáng chú ý, nhà trường áp dụng sáng kiến mô hình “Số hóa quản lý học sinh nội trú” bằng phần mềm. Đây là bước tiến trong công tác quản lý học sinh ở môi trường tập thể, đem lại nhiều lợi ích cho cả học sinh, cán bộ quản lý ký túc xá, bộ phận nhà ăn và đã được UBND tỉnh, ngành GD&ĐT ghi nhận, khen thưởng. Mô hình “Hướng về nguồn cội” cũng được áp dụng, giúp học sinh giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Từ mái trường, nhiều học sinh dân tộc thiểu số đã trưởng thành, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Không ngừng đổi mới, vươn lên, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết tiếp trang sử vàng truyền thống theo lời Bác dạy. Trường liên tục là đơn vị dẫn đầu các trường THPT tỉnh Hoà Bình (cũ) và các trường dân tộc nội trú toàn quốc; hiện nay nằm trong top đầu các trường THPT của tỉnh Phú Thọ mới. Điều này được minh chứng rõ nét bằng các con số biết nói.

Giai đoạn 2018 - 2025, trường có 705 học sinh giỏi cấp tỉnh, 9 học sinh giỏi quốc gia, đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi và hạnh kiểm tốt 2 năm học 2023-2024, 2024-2025 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến nay cũng luôn vững vàng 100%, trong đó nhiều em điểm cao, top đầu khối thi của tỉnh. 100% học sinh các lớp chất lượng cao và 98% học sinh lớp phổ thông đỗ đại học top đầu cả nước.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số đã trưởng thành, đóng góp cho quê hương, đất nước. Với sự tin tưởng của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân, nhà trường tiếp tục phấn đấu để khẳng định là trung tâm giáo dục chất lượng cao, nơi hun đúc ý chí, khát vọng vươn lên cho các học sinh dân tộc thiểu số - những “hạt giống đỏ” của tương lai.

Cẩm Lệ