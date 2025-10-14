Chuyển đổi số - Bước đột phá nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Sau sáp nhập, quy mô giáo dục của tỉnh thuộc nhóm địa phương lớn nhất cả nước với 1.957 cơ sở giáo dục, gần 1 triệu học sinh, sinh viên. Đây vừa là thuận lợi để phát triển giáo dục quy mô lớn, vừa là thách thức trong việc triển khai đồng bộ chuyển đổi số (CĐS) trên toàn hệ thống.

Trường THCS Văn Lang ứng dụng phần mềm trong giảng dạy môn Tiếng Anh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đang từng bước thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, CĐS trong quản lý và dạy học theo định hướng chung và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Đến nay, 100% trường học trong tỉnh đã có kết nối Internet; nhiều đơn vị được trang bị phòng học tin học đạt chuẩn, bảng tương tác, thư viện điện tử; nhiều trường đầu tư phòng học mô phỏng, phòng lab STEM; giáo viên và học sinh đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi STEM, Robotics, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Công tác xã hội hóa được triển khai hiệu quả, nhiều doanh nghiệp viễn thông, công nghệ đồng hành cùng ngành GD&ĐT trong phát triển hạ tầng và giải pháp số.

Tuy nhiên, CĐS ngành GD&ĐT vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, Internet yếu, thiếu thiết bị đầu cuối, nhiều trường chưa có phòng máy đủ chuẩn hoặc thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế so với yêu cầu; việc thu hút nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao chưa hiệu quả do chế độ đãi ngộ chưa cạnh tranh; các phần mềm quản lý thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong khai thác và sử dụng dữ liệu.

Trước tình hình đó, ngành GD&ĐT đang và sẽ triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá, tập trung vào các nhiệm vụ: Xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh; đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành, ứng dụng sổ điểm điện tử, học bạ số, tuyển sinh trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý hồ sơ điện tử, kết nối liên thông dữ liệu toàn ngành. Đổi mới phương thức dạy - học; triển khai mô hình lớp học thông minh, học trực tuyến kết hợp, kho học liệu số dùng chung, ứng dụng AI và IoT trong dạy học và quản lý. Phát triển nhân lực số thông qua tập huấn về kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn an ninh mạng; xây dựng đội ngũ nòng cốt triển khai CĐS tại các cơ sở giáo dục. Tăng cường cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút chuyên gia công nghệ thông tin. Khuyến khích xã hội hóa và hợp tác công - tư trong đầu tư hạ tầng số. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, hội thảo, phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình điển hình để tạo động lực CĐS toàn diện.

Trường Tiểu học Tân Dân là đơn vị tiên phong trong công tác CĐS với hệ thống điểm danh học sinh tự động khi vào lớp và tan trường, tích hợp sổ liên lạc điện tử giúp phụ huynh theo dõi kết quả học tập, rèn luyện. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thịnh cho biết: Nhà trường cũng đã áp dụng chữ ký số, học bạ điện tử, thu - chi qua phần mềm, sử dụng AI và học liệu số trong dạy học. Việc thực hiện quản trị và tổ chức dạy học trên nền tảng số đã giúp nhà trường nắm được thông tin đa dạng, giúp giáo viên, học sinh linh hoạt trong giảng dạy và học tập, học sinh có tư duy mở, tư duy đa chiều. Nhờ đó, nhiều giáo viên đạt giải quốc gia, cấp tỉnh về bài giảng số; trong các kỳ thi trực tuyến, học sinh của trường luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh về số lượng và chất lượng giải thưởng...

Hay như Trường THCS Văn Lang, ngoài việc áp dụng CĐS trong quản lý giáo dục, trường đang tập trung duy trì và đẩy mạnh thông tin trên website và fanpage chính thức để công khai kế hoạch, thông báo, bài viết, hình ảnh hoạt động, tạo kênh tương tác hai chiều với phụ huynh, học sinh và cộng đồng. Quản lý dạy và học qua ứng dụng hệ thống quản lý học tập (LMS), ngân hàng câu hỏi, kho học liệu số, thư viện điện tử. Một số môn học đã sử dụng phần mềm trong kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Sử dụng App liên lạc để phụ huynh kịp thời nắm bắt tình hình học tập và rèn luyện của con. Khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng AI trong các hoạt động giáo dục... Trường còn tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh xây dựng đề tài, áp dụng các phần mềm lập trình và công nghệ số để tạo sản phẩm nghiên cứu, mô hình ứng dụng thực tiễn...

Đồng chí Trịnh Văn Mừng - Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Sở GD&ĐT) cho biết, các phòng chuyên môn thuộc Sở sẽ tiếp tục tham mưu công tác CĐS của ngành để hoàn thành mục tiêu kép: Vừa ứng dụng thành quả của cách mạng công nghệ lần thứ tư để thay đổi hình thức quản lý, quản trị và dạy học thích ứng, tiên tiến, hiệu quả; vừa giáo dục, đào tạo, nâng cao chuẩn năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho người học và đội ngũ nhà giáo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Với sự quyết tâm của tỉnh, sự đồng hành của doanh nghiệp, cùng định hướng chiến lược rõ ràng, ngành GD&ĐT Phú Thọ sau sáp nhập tỉnh đang đặt nền móng vững chắc để thực hiện bước đột phá CĐS, tiến tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh, hiện đại, hội nhập.

Hương Giang