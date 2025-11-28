Văn Lang: Hành trình đổi thay

Như dòng sông lớn được bồi đắp từ bốn mạch nguồn: Văn Lang, Vô Tranh, Bằng Giã và Minh Côi, xã Văn Lang hôm nay được hợp nhất để tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Sau khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ 1/7, xã Văn Lang đã nhanh chóng vượt qua những khó khăn, biến thách thức sáp nhập thành cơ hội để kiến tạo một nền kinh tế vững vàng và một đời sống văn hóa - xã hội phồn thịnh, phấn đấu trở thành “cực tăng trưởng” mới của phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ.

Từ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương đã được người dân Văn Lang ứng dụng KHKT để trở thành sản phẩm kinh tế mang lại giá trị cao

Những ngày đầu sau sáp nhập, trụ sở xã Văn Lang sôi động như một “đại công trường” với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cấp ủy và sự linh hoạt của chính quyền, nhằm nhanh chóng ổn định bộ máy với 69 cán bộ, công chức, viên chức. Để bộ máy “chạy” bằng sức mạnh của sự tận tâm, xã đã đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ thông tin, đưa 3 phòng họp trực tuyến vào sử dụng, tạo nên diện mạo quản trị hiện đại ngay từ cấp cơ sở.

Tinh thần phục vụ Nhân dân đã được chứng minh bằng những con số biết nói: 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn, 100% văn bản ký số và 100% sự hài lòng của người dân, phản ánh quyết tâm không ngừng thay đổi và đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Hạt nhân dẫn đường cho hành trình này là công tác xây dựng Đảng, với thành công của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và việc chuẩn hóa 100% dữ liệu đảng viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Người dân Văn Lang sản xuất mỳ gạo truyền thống

Trên nền tảng của sự ổn định bộ máy, bức tranh kinh tế - xã hội năm 2025 của Văn Lang hiện lên với những gam màu tươi sáng: Tổng thu ngân sách đạt khoảng 17,2 tỷ đồng, vượt 159,2% dự toán và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,67%. Nền kinh tế nông nghiệp vững vàng với 1.680ha cây trồng, 307ha mặt nước, và hơn 861 tấn thủy sản, trong đó rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ FSC và các sản phẩm đặc trưng như mỳ gạo, bí xanh, cá thính vẫn giữ vững chỗ đứng, giúp xã hoàn thành 16/19 chỉ tiêu nông thôn mới. Nhịp phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cũng sôi động không kém, từ xưởng gỗ, nhà xưởng và Công ty Giầy Hạ Hòa đã tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Mô hình trồng dứa kết hợp chăn nuôi tại xã Văn Lang

Không chỉ kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội cũng có những chuyển mình đáng kể, với 11 ngôi trường ngày ngày vun đắp tri thức, hơn 6.000 lượt người dân đến khám chữa bệnh trong năm, và 27 nhà văn hóa khu dân cư sáng đèn sinh hoạt, góp phần đưa tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,7%. Cùng với việc thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách, và hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, Văn Lang đang kiến tạo một nền an sinh không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lực lượng công an xã tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương

Từ những thành công bước đầu, Văn Lang đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn, tầm nhìn xa hơn để trở thành “cực tăng trưởng” mới phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ. Hàng loạt dự án trọng điểm đang được thúc đẩy mạnh mẽ, bao gồm Khu công nghiệp Hạ Hòa hơn 400ha, Cụm công nghiệp Hạ Hòa 74ha, và khu dân cư sinh thái - sân golf gần 289ha với vốn đầu tư dự kiến hơn 7.600 tỷ đồng, mở rộng không gian kinh tế theo các trục giao thông lớn như IC11, quốc lộ 70B.

Bên cạnh quy hoạch bài bản, thương mại - dịch vụ, xã cũng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch cộng đồng dựa trên cảnh quan sông Hồng, đầm hồ và hệ thống di tích như đền Nam Sang, đình Vô Tranh. Đặc biệt, một trong những nguồn lực lớn nhất tại địa phương chính là những người con xa quê, họ trở về bằng nhiều cách, từ hỗ trợ an sinh, trao học bổng, mở doanh nghiệp đến đưa công nghệ mới về, trở thành cầu nối cho sự phát triển.

Khát vọng xây dựng Văn Lang thành vùng đất đáng sống - giàu đẹp - văn minh - hiện đại, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, đang ngày càng hiện hữu rõ hơn, khi ý Đảng và lòng dân đã hòa thành một trên mảnh đất giàu truyền thống này.

Lê Hoàng