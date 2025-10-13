Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết về giáo dục, đào tạo

Ngày 13/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo Nghị quyết và Quyết định quy phạm pháp luật. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo Nghị quyết và Quyết định quy phạm pháp luật gồm: Quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác đào tạo các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý; Quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026 - 2030; Quy định nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non, giáo viên mầm non, cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đoạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi; Quy định một số chính sách đặc thù đối với các trường trung học phổ thông chuyên; chính sách đối với học sinh tham gia đội tuyển, chuyên gia, giáo viên tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển làm nguồn, đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực, quốc tế; Quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền phát biểu tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu phân tích, đóng góp ý kiến về một số nội dung như: Mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ được quy định trong Nghị quyết; đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, bổ sung số liệu, đánh giá tác động cụ thể của từng chính sách hỗ trợ bảo đảm phù hợp...

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Sở Giáo dục và Đào tạo và các ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành. Đồng chí nhấn mạnh: Các chính sách trong lĩnh vực giáo dục có tác động trực tiếp, sâu rộng đến người học, đội ngũ nhà giáo và các cơ sở giáo dục, vì vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các sở, ngành và các đơn vị liên quan để rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết, quyết định, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh theo đúng quy định. Các nghị quyết, quyết định sau khi ban hành đi vào cuộc sống sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hạnh Thúy