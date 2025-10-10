Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

Ngày 10/10, UBND xã Phù Ninh tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025, hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu dự lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

Chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay là: “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”. Tại ngày hội, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh đã được xem phóng sự về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2025”. Giới thiệu sản phẩm ứng dụng công nghệ AI; giới thiệu tổng quan về hoạt động giáo dục trải nghiệm STEM; tham gia hoạt động trải nghiệm cùng AI.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

Trong những năm qua, xã Phù Ninh đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong phong trào xây dựng xã hội học tập. Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” được duy trì và lan tỏa. Các trường học đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dạy học trực tuyến, sử dụng hồ sơ điện tử, phát triển thư viện số. Các câu lạc bộ STEM, STEAM, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngày hội đọc sách đã góp phần hình thành thói quen học tập mới trong học sinh và Nhân dân.

Đại biểu tham quan các khu vực trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục của các nhà trường.

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, nhằm khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong việc xây dựng một xã hội học tập, nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.

Tại lễ phát động trưng bày nhiều sản phẩm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục của các nhà trường.

Khánh Thy