Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 trên địa bàn Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 – 2026 trên địa bàn tỉnh.

Thầy và trò Trường THPT Cẩm Khê, xã Cẩm Khê thi đua dạy tốt, học tốt.

Năm học 2025-2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch 5 năm 2026-2030. Đồng thời thực thi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”; Luật Nhà giáo, các nghị quyết của Quốc hội về miễn học phí mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2025-2026 và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Với chủ đề năm học “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; các cơ sở đại học, cao đẳng trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026, bảo đảm tiến độ, nguồn lực, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả thực chất.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục quốc phòng, an ninh; giáo dục thể chất và y tế trường học. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và truyền thông toàn ngành.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hệ thống văn bản quản lý nhà nước, đề án, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo. Quán triệt, chỉ đạo nhiệm vụ năm học; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh...

Hiền Mai